Kvitová věří, že i přes natržený vaz stihne Wimbledon

Tenistka Petra Kvitová odstoupila minulý týden z Roland Garros kvůli natrženému vazu v kotníku. Do pondělí chodila s ortézou, otok pomalu mizí a česká hráčka už vyhlíží oblíbenou travnatou část sezony. Věří, že nepřijde o Wimbledon a snad stihne i přípravný turnaj.

Dvojnásobná vítězka Wimbledonu se v Paříži zranila neobvykle. Spadla při plnění mediálních aktivit při odchodu z televizního studia. "Špatně jsem došlápla a ruplo tam," řekla v Praze novinářům.

Proto před druhým kolem z antukového grandslamu odstoupila. "Měla jsem natržený vaz v levém kotníku, držel mi jenom na čtvrtině. Nechtěla jsem riskovat, aby se to urvalo. Ještě při tom incidentu narazily kosti na sebe, byla tam tekutina. Mohlo se to zhoršit," vysvětlila.

Nohu svěřila tradičně do péče profesora Pavla Koláře. "Který na kotníku pracuje. Snad se to nějakým způsobem hojí. Nožka se pomalu lepší, už je i míň oteklá, to je dobrá zpráva. Měla bych jít ještě na kontrolní magnetickou rezonanci a podle toho se rozhodne, kdy se vrátím."

S největší pravděpodobností vynechá příští týden turnaj v Berlíně. "Ten asi nestihnu. Moc urychlit to nepůjde. Do pondělí jsem měla na kotníku ortézu, abych neudělala špatný pohyb. Cvičím na vršek těla," řekla.

Na trávě by se tak mohla objevit na nové akci v Bad Homburgu, v lázeňském městě kousek od Frankfurtu. "Je to padesát na padesát. Ráda bych odehrála ještě jeden turnaj před Wimbledonem. Ale může se stát, že pojedu jenom do Wimblasu," řekla.

Na zelený pažit už se těší. Loni znemožnil travnatou část sezony koronavirus, i proto si přeje, aby byl kotník v pořádku. "Abych nehrála Wimblas dvakrát po sobě, to si nedokážu představit," pronesla. Zvykat na trávu si až tak nemusí. "Je jako kobereček. Moc hezky na ni zapadnu, cupitám po ní. Mám z toho najednou radost. Prostě vím, jak po ní mám běhat."

Přesto by kvůli časování úderů před Wimbledonem nějaké zápasy ráda absolvovala, aby se rozehrála. "Musím mít pořád těžiště dole a nohy i záda dostávají záhul," doplnila.

Dění v Paříži sleduje jedním okem. "Na výsledky se podívám," uvedla a favorizovala Polku Igu Šwiatekovou, která obhajuje titul. Palce drží i krajance Barboře Krejčíkové, která postoupila do čtvrtfinále. "Mám z Báry radost. Hrávala debly, najednou vystřelila v singlu. Vlastně celou sezonu hraje super tenis, není to jen Paříž. Moc jí to přeju," řekla Kvitová.