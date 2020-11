"Tohle by říkat neměl." Šéf turnaje ve Vídni zkritizoval upřímného Djokoviče

Novak Djokovič utrpěl ve Vídni šokující debakl s italským lucky loserem Lorenzem Sonegem. Navíc rozzlobil tenisové fanoušky i šéfa turnaje svými vyjádřeními.

Sedmnáctinásobný grandslamový šampion dlouho držel sezónní neporazitelnost, v závěru specifického ročníku ale zažil tři nepříjemné momenty.

Diskvalifikace z US Open.

Jednoznačná porážka s Rafaelem Nadalem ve finále Roland Garros.

A nakonec vídeňská ostuda.

Porážka 2:6, 1:6 se Sonegem byla jednou z nejtěžších v celé Srbově kariéře, Djokovičovi však příliš nevadila.

I tak si totiž s předstihem zajistil post světové jedničky až do konce sezony. A to byl jeho hlavní aktuální cíl.

Na tenisového krále se po porážce snesla velká kritika. Fanouškům se nelíbilo, jak Djokovič k duelu přistoupil. Podezírali ho z odevzdání duelu a tedy z chování nehodného nejlepšího hráče planety.

Sám Djokovič navíc před odjezdem z rakouské metropole dal jejich slovům za pravdu. V upřímném vyjádření přiznal nedostatek motivace.

"Ano, udržení postu jedničky až do konce sezony na mě mělo vliv. Splnil jsem, co jsem potřeboval. Jdu dál a s dnešní porážkou jsem absolutně v pohodě. Dívám se dopředu," prohlásil Djokovič, jehož posledním letošním podnikem bude Turnaj mistrů v Londýně.

Upřímnost srbského šampiona příliš neocenil ředitel vídeňského turnaje Herwig Straka.

"Není mezi námi žádná zášť, v zásadě spolu máme velmi dobrý vztah. Nicméně to, jak v pátek hrál plus jeho následná prohlášení, to bylo zbytečné," podotkl šéf turnaje.

"I když si něco takového myslíte, neměli byste o tom otevřeně mluvit na tiskové konferenci," dodal.