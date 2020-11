Neznámý Číňan jí pomohl od bolesti. Teď dostala americká tenistka čtyřletou stopku

Patřila mezi největší talenty amerického tenisu, teď si čtyři roky nezahraje žádný turnaj. Jednadvacetiletá Ashley Kratzerová dostala trest za doping kvůli tomu, že jí testy odhalily v moči hexapeptid, který uvolňuje růstový hormon. Hráčka úmyslné použití látky popírá.

American Ashley Kratzer, who once earned a US Open berth by winning the USTA National Girls' Championship, was given a... - https://t.co/xJIhM1wE65 #AshleyKratzer pic.twitter.com/G6iergX29J

Letos stihla odehrát jediný zápas v kvalifikaci domácího podniku WTA, v New Port Beach prohrála třísetovou bitvu s Japonkou Eri Hozumiovou. Bohužel pro ni to stačilo na to, aby jí komisaři odebrali vzorek a obvinili ji z dopingu. Našli v jejím těle stopy látky, která uvolňuje růstový hormon.

Tenistka se okamžitě odvolala, ale nezávislý tribunál její výmluvu nepřijal a potvrdil čtyřletý trest.

Kratzerová se hájí tím, že se zmíněný hexapeptid musel do jejího těla dostat z mastičky, kterou dostala na loňském turnaji v Číně. Minulý rok ji prý trápily otlaky a puchýře na nohou, často prý po zápasech sundala botu a noha jí krvácela.

Když v dubnu hrála v čínském Anningu, poprosila jednoho z místních trenérů, jestli by jí nedal něco na bolavé rány. Na čínský turnaj odletěla sama, takže byla odkázána na pomoc někoho z domácích. Mastička jí okamžitě pomohla, a tak "čínskou medicínu" odvezla domů a využívala ji, když bylo potřeba.

Lahvička prý neměla žádnou etiketu, tak nemohla zjistit, co za látky obsahuje. Jakmile jí přišla zpráva o pozitivním testu, zkusila kontaktovat trenéra, který se jí představil jako "Čang", ale jako by se po něm slehla zem. Pořadatelé turnaje jí vzkázali, že nikoho takového v trenérských týmech ani neevidovali.

Právě kvůli nedostatku důkazů o tom, že tenistka nejednala při svém prohřešku vědomě, dostala poměrně tvrdý trest.

Tenistka z Kalifornie vyhrála před třemi lety šampionát tenistek do 18 let a vysloužila si tím divokou kartu do hlavní soutěže US Open, v prvním kole nakonec hrála jen dva gemy. Na okruhu to zatím dotáhla na 200. místo žebříčku. Teď je jisté, že žebříčkové maximum si nevylepší minimálně do března 2024.