Tetovaná rebelka míří mezi hvězdy. Wimbledon uvidí bitvu českých kamarádek

Kupředu se dere další Češka. V pátek se poprvé v kariéře ve třetím kole grandslamu představí Tereza Martincová. Prozatím životní turnaj může na letošním Wimbledonu ještě vylepšit a vstoupit mezi tenisovou smetánku. O postup mezi šestnáct nejlepších hráček se utká s favorizovanou krajankou Karolínou Plíškovou.

Ve středečním programu slavného Wimbledonu se představilo hned šest českých tenistek, v bohatém přehledu fotografií dne ale agentura Reuters zveřejnila jen jediný snímek z jejich počínání.

Byla na něm Tereza Martincová. Přesněji řečeno její potetovaná ruka.

Šestadvacetiletá česká tenistka zažívá nejlepší grandslamový turnaj kariéry, poprvé je ve třetím kole a zaslouženě si říká o pozornost tenisové planety. K nápadné vizuální prezentaci totiž přidává pozoruhodné výkony.

V úvodním kole pražská rodačka přetlačila Alison Riskeovou, americkou "travařku", která na zeleném povrchu umí porazit kohokoli. Vždyť do letošního Wimbledonu vstupovala jako obhájkyně předloňského čtvrtfinále. Tehdy v All England Clubu zářila, dokonce získala skalp světové jedničky Ash Bartyové a zastavila ji až Serena Williamsová, navíc po tuhém boji.

Proti Martincové, o bezmála šedesátek příček níže postavené soupeřce, ale v pondělí zůstala bezmocná. Zejména ve třetím setu, v němž uhrála jediný gem.

Tímhle vítězstvím Češka složila wimbledonskou zkoušku a nabila se sebevědomím. Nebezpečnou Američanku přetlačila konzistentním, dospělým výkonem. Udělala dvakrát méně nevynucených chyb a jasně ukázala, že k jejímu stylu sedí tráva jako ulitá.

Už v přípravě ostatně Martincová naznačovala možný průlom. V Nottinghamu i Birminghamu došla mezi osm nejlepších. V žebříčku už pevně zakotvila v elitní stovce a svým vydřeným úspěchem připomíná nedávný vzestup Barbory Krejčíkové.

"Trávu jsem měla vždycky ráda," potvrdila. Lásku a úctu odjakživa chová i k samotnému Wimbledonu, navzdory pověsti rebelky. Letos se dokonce obávala, zda její tmavý "rukáv" nepůjde proti výhradně bílému wimbledonskému dress-code.

Na specifickém podkladu si věří. Poté, co ve druhém kole zvládla také o poznání odlišný, ale neméně záludný test v podobě loňské semifinalistky French Open Nadii Podoroské z Argentiny, odmítla jakékoli sebeuspokojení.

"Když se uspokojíte, tak je to špatně. Tímhle pro mě turnaj nekončí," prohlásila pevně.

Až v pátek v poledne vkročí na wimbledonský dvorec číslo 2, bude chtít zase vyhrát. Čeká ji bitva s kamarádkou.

Karolína Plíšková přijela na Wimbledon na rozdíl od Martincové ve zdánlivé krizi, na dvou přípravných turnajích ani jednou nevyhrála a po dlouhých 230 týdnech opustila místo v elitní světové desítce.

Na nejslavnějším turnaji, o němž při každé účasti opakuje, že jej nemá příliš v lásce, ale chytila dobrý rytmus.

Znovu po čase vytáhla svou největší zbraň, která ji v minulosti vynesla přezdívku "Ace Queen". Es trefila ve dvou kolech patnáct, lépe ilustrující je ale procento bodů, jež získala po prvním podání. 82 procent v prvním kole proti Slovince Tamaře Zidanšekové, dokonce 91 procent v jednoznačném duelu s Chorvatkou Donnou Vekičovou, v němž navíc udělala pouhých sedm chyb.

Plíškové se daří její typické ploché údery trefovat velmi čistě a prýští z ní spokojenost. Finalistka US Open z roku 2016 a bývalá světová jednička se po mizerném průběhu sezony najednou usmívá na všechny strany.

"Bylo to v podstatě bez chyby. Nechci lítat v oblacích, ale bylo to dobrý," hodnotila.

Na Wimbledonu došla v posledních dvou ročnících vždy do osmifinále, letos může jasný předěl mezi úspěchem a neúspěchem - tedy alespoň pro hráčku jejího kalibru - překonat i napotřetí.

Martincová ale nebude snadným soustem. Že netrpí přehnaným respektem naznačila už předloni na US Open. V New Yorku v prvním kole vehnala Plíškovou do dvou tie-breků.

Český tenis má v každém případě jasnou osmifinalistku, které se navíc otevírá slušná možnost dojít až do závěrečných kol. Inkriminovaná čtvrtina pavouka totiž kromě turnajové osmičky nabízí už jen dvě další nasazené hráčky.