Krejčíková se na centrkurt nepodívala. Americké peníze promluvily, zní kritika

Čerstvá senzační grandslamová šampionka z Čech versus americká hvězda budoucnosti? Organizátoři Wimbledonu měli jasno, zatímco Coco Gauffová se ve čtvrtek vyhřívala na hlavním londýnském tenisovém jevišti, Barbora Krejčíková se musela spokojit s představením na menším dvorci.

Barobra Krejčíková a její radost z postupu do třetího kola Wimbledonu | Foto: ČTK

Ve své podstatě nešlo o překvapivé rozhodnutí.

Americký tenisový klenot nadchl londýnské publikum už před dvěma lety. Gauffová tehdy v pouhých patnácti letech prošla kvalifikací, v prvním kole vyřadila svůj velký vzor - o čtyřiadvacet let starší Venus Williamsovou - aby svou pohádkovou cestu nakonec dotáhla až mezi šestnáct nejlepších hráček.

Celosvětová, ale zejména wimbledonská "Cocománie" trvá i letos, a tak se souboj stále teprve sedmnáctileté hráčky s Ruskou Jelenou Vesninovou vešel do čtvrtečního programu na centrálním kurtu.

Opomenutí Krejčíkové přesto nezůstalo bez odezvy. Ta nejsilnější přišla od renomovaného britského novináře Chrise Goldsmitha.

"Představte si, že Krejčíková - šampionka French Open - která drží dlouhou sérii neporazitelnosti, a také vítězka wimbledonské čtyřhry, nehraje na centrkurtu, zatímco Coco Gauffová ano. Peníze amerických médií rozhodly," napsal žurnalista na Twitter a svůj postřeh doprovodil ironickým mrkajícím emotikonem.

Částečnou nápravu pořadatelé připravili alespoň po zápase, když Krejčíkovou zařadili na tiskovou konferenci do hlavního sálu.

Češka po vítězství nad německou soupeřkou Andreou Petkovicovou po setech 7:5, 6:4 ale podobné malichernosti neřešila. Mohla být totiž nadmíru spokojená se svým výkonem.

Ani ve druhém utkání na svém prvním Wimbledonu kariéry neztratila set a obdivuhodnou šňůru natáhla už na úctyhodných čtrnáct vítězství v řadě. Před londýnským grandslamem ovládla Štrasburk i Roland Garros.

"Jsem opravdu šťastná. Vždycky je těžké přepnout z antuky na trávu, navíc jsem po Paříži neměla moc času pořádně se připravit, takže jsem do Londýna přijela s nulovým očekáváním. To, že tady jsem ve třetím kole, je úžasné," řekla tenistka z Ivančic.

V jejím letošním wimbledonském příběhu všednost nehledejte. Hráčka, která dosud v kariéře neodehrála v All England Clubu jediný zápas dvouhry v hlavní soutěži, letos rovnou naskočila coby čtrnáctá nasazená a jeden z možných "černých koní" celého turnaje.

"Víte, pořád se učím spoustu věcí. Ale už teď jsem hrdá na to, co předvádím. I když věci nejdou podle plánu, i když se trochu trápím, pořád nacházím cestu k vítězství. Pořád bojuju až do konce. Tenhle aspekt je mým největším zlepšením," vyprávěla tenistka, která se v bitvě o osmifinále utká s Lotyškou Anastasií Sevastovovou.

Pole největších favoritek je podobně jako na Roland Garros velmi široké a Krejčíková souhlasila s tím, že i zde se může stát cokoli.

"Každý tady může uspět, protože je to tráva. Je to strašně nepředvídatelné. Každý má šanci jít hodně daleko a dokonce pozvednout vítěznou trofej," prohlásila česká hráčka.