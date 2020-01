Strýcová je na Australian Open ve finále čtyřhry, Halepová a Muguruzaová nezaváhaly

Tenistka Barbora Strýcová si zahraje ve čtyřhře o titul na grandslamovém Australian Open. Ve dvouhře už je jasno o zbývajících semifinalistkách, jimiž se staly Simona Halepová a Španělka Garbiňe Muguruzaová. V mužském pavouku mezi čtyři nejlepší postoupil Dominic Thiem.

S tchajwanskou partnerkou Sie Šu-wej tvoří v Melbourne nejvýše nasazenou dvojici a v semifinále dnes porazily české turnajové čtyřky Barboru Krejčíkovou s Kateřinou Siniakovou 6:2 a 6:3.

V pátečním finále Strýcová a Sie Šu-wej narazí na maďarsko-francouzský pár Tímea Babosová, Kristina Mladenovicová. Nasazené dvojky zdolaly 7:5, 6:2 tchajwanské sestry Čchan Jüng-žan, Čchan Chao-čching.

Bronzová olympijská medailistka Strýcová má na dosah druhý grandslamový titul ve čtyřhře. Loni s Sie Šu-wej triumfovaly na trávě ve Wimbledonu a od té doby je plzeňská rodačka s krátkou pauzou světovou deblovou jedničkou.

V úvodním více než dvanáctiminutovém gamu přišla o podání Krejčíková a Strýcová potřebovala stejně dlouhou dobu, aby brejk při svém servisu potvrdila. I podruhé v setu neudržela podání Krejčíková a Sie Šu-wej úvodní sadu ukončila esem.

Strýcová a Sie Šu-wej si celý zápas jistě držely servis. Výborně returnovaly a při první příležitosti se tlačily k síti. Ve druhé sadě neustála jejich tlak Siniaková a v poslední hře znovu Krejčíková, která při mečbolu poslal míč do autu.

"Jsem nadšená, že jsme v dalším grandslamovém finále. Moc to pro mě znamená a zvláště s takovou partnerkou, jako je Sie Šu-wej, a tady v Austrálii. Ke konci už to bylo trochu vyhecovanější, ale tak to bývá," řekla Strýcová v rozhovoru na kurtu. "Snažila jsem se do českého souboje nezasahovat," vtipkovala Sie Šu-wej.

Finále čtyřhry žen je na pořadu v pátek. Soupeřkami Strýcové a Sie Šu-wej budou vítězky utkání maďarsko-francouzského páru Tímea Babosová. Kristina Mladenovicová s tchajwanskými sestrami Čchan Jüng-žan, Čchan Chao-čching.

Třiatřicetiletá Strýcová může být první českou vítězkou čtyřhry na Australian Open po třech letech. V roce 2017 zde slavila triumf Lucie Šafářová ve dvojici s Američankou Bethanií Mattekovou-Sandsovou.

Halepová a Muguruzaová jsou v semifinále

Čtvrtá nasazená Halepová ve čtvrtfinále v Melbourne porazila Estonku Anett Kontaveitovou jasně dvakrát 6:1 a Muguruzaová si poradila s třicátou nasazenou Anastasií Pavljučenkovovou z Ruska 7:5 a 6:3.

Vítězka Roland Garros a Wimbledonu Halepová potřebovala k postupu přes Kontaveitovou jen 53 minut. Sice ztratila čistou hrou úvodní game utkání, ale pak téměř bezchybným výkonem získala jedenáct her v řadě.

"Cítila jsem se na kurtu skvěle. Výborně jsem se pohybovala a údery mi fakt šly. Dokonalost neexistuje, ale ze svého výkonu jsem nadšená," řekla Halepová. Semifinále úvodního grandslamu sezony si zahraje podruhé. Předloni došla až do finále, v kterém podlehla Dánce Caroline Wozniacké.

Muguruzaová je na grandslamu nenasazená poprvé od roku 2014 a do semifinále Australian Open se dostala poprvé v kariéře. Stejně jako Halepová je i Španělka grandslamovou vítězkou z pařížské antuky i z londýnské trávy.

V utkání s Pavljučenkovovou, přemožitelkou turnajové dvojky Karolíny Plíškové z třetího kola, nastřílela Muguruzaová za hodinu a půl 33 vítězných míčů. Obě hráčky měly v ostrém slunci v Areně Roda Lavera problém s podáním.

"Dokázala jsem se na podmínky lépe adaptovat. Občas je potřeba bojovat a zůstat hlavou ve hře, i když to jde ztuha. První set byl náročný a důležitý. Mám z postupu radost," řekla Muguruzaová, svěřenkyně krajanky Conchity Martínezové.

První semifinálovou dvojici tvoří od úterý světová jednička Ashleigh Bartyová, která zdolala ve čtvrtfinále Petru Kvitovou, a Američanka Sofia Keninová.

Tenisový grandslamový turnaj Australian Open v Melbourne (tvrdý povrch, dotace 71 milionů australských dolarů):

Muži:

Dvouhra - čtvrtfinále: A. Zverev (7-Něm.) - Wawrinka (15-Švýc.) 1:6, 6:3, 6:4, 6:2.

Ženy:

Dvouhra - čtvrtfinále: Halepová (4-Rum.) - Kontaveitová (28-Est.) 6:1, 6:1, Muguruzaová (Šp.) - Pavljučenkovová (30-Rus.) 7:5, 6:3.

Čtyřhra - semifinále: Strýcová, Sie Šu-wej (1-ČR/Tchaj-wan) - Krejčíková, Siniaková (4-ČR) 6:2, 6:3, Babosová, Mladenovicová (2-Maď./Fr.) - Čchan Jüng-žan, Čchan Chao-čching (7-Tchaj-wan) 7:5, 6:2.

Junioři:

Dvouhra - 3. kolo: Legout (Fr.) - Svrčina (10-ČR) 7:5, 6:3, Agafonov (Rus.) - Krumich (ČR) 6:3, 3:6, 7:6 (10:3).

Čtyřhra - čtvrtfinále: Kym, Stricker (Švýc.) - Svrčina, Von der Schulenburg (2-ČR/Švýc.) 6:4, 6:4.

Juniorky:

Dvouhra - 3. kolo: Mintegiová (12-Šp.) - Vidmanová (ČR) 6:4, 6:1.

Čtyřhra - čtvrtfinále: L. Fruhvirtová, Bartoneová (1-ČR/Lot.) - Nosková, Selechmetěvová (6-ČR/Rus.) 6:1, 7:5.