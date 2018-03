Superman chřadne, Srbové mají strach. Končí éra Novaka Djokoviče? Neodepisujte ho, vzkazuje Federer

před 1 hodinou

Novak Djokovič se po drobném chirurgickém zákroku v oblasti loktu poměrně rychle vrátil na kurty. V Indian Wells ale působil vyhasle.

Praha - Pro Srby je národním hrdinou, polobohem, sportovním supermanem. Nelze se proto divit, že jsou příslušníci hrdého balkánského národa v posledních měsících a týdnech sžíráni obavami.

Jejich znepokojení graduje po překvapivé porážce jejich modly Novaka Djokoviče v prvním kole turnaje v kalifornském Indian Wells.

Prestižní podnik, který bělehradský rodák v minulosti pětkrát opanoval a na němž leckdy předváděl vůbec to nejlepší ze svého nezaměnitelného stylu, tentokrát viděl chybujícího, špatně připraveného a chřadnoucího hráče.

Djokovič v rozhodujícím třetím setu uhrál jen jediný gem proti hráči druhé světové stovky, Japonci Tarovi Danielovi.

"Djokovič, kterého znám, je Djokovič, kterého jsem vídal v televizi. Nikdy neminul a pokaždé umístil míč tam, kam chtěl," řekl po životní výhře pětadvacetiletý Japonec a z jeho slov vyplývalo, jak moc zůstal srbský fenomén za očekáváním.

Sám Djokovič přiznal, že nebyl ve své kůži. Svůj pocit dokonce přirovnal k prvnímu startu na okruhu ATP v kariéře. Sebevědomí podpírané nezlomným zdravím a skvělou fyzickou kondicí je pryč. Dvanáctinásobný grandslamový šampion se najednou nemá o co opřít.

Supermanovým kryptonitem momentálně nejsou jeho největší rivalové z ranku legendární velké čtyřky. Djokoviče neporáží Federer, Nadal nebo Murray. Djokoviče poráží sám Djokovič. Slábnoucí na těle, ale i v hlavě.

Milující Srbové se proto právem ptají: Končí definitivně éra velkého šampiona Novaka Djokoviče? Dokáže se ještě dát dohromady natolik, aby znovu vyhrával grandslamy?

Zatímco srbští fanoušci hromadně bijí na poplach, muž, který skutečně ví, o čem mluví, je uklidňuje.

Byl to totiž právě Roger Federer, který byl před lety v podobné pozici. Zdravotní problémy se hromadily, výsledky nepřicházely a mnozí odborníci měli jasno o tom, že Švýcarův čas se naplnil. Takové predikce se ale ukázaly jako liché. Od toho, co se stalo potom, nemohly být vzdálenější.

Federera proto brzký Djokovičův konec v Indian Wells nijak nešokoval ani nepohoršil. "Pro mě to není překvapivé. Když se na víc než dva měsíce dostanete ze hry, začíná to pak nějak takhle. Je to extra namáhavé," prohlásil empaticky majitel dvaceti grandslamových trofejí.

Federer nepochybuje o tom, že půjde Djokovič zase strmě nahoru. "Tohle jsou pro Novaka počáteční útrapy jeho velkého návratu, byl to první zápas po operaci. Od téhle chvíle bude jen lepší a lepší," dodal šestatřicetiletý tenista na adresu o šest let mladšího kolegy.

K tématu, které momentálně hýbe světem tenisu, se vyjádřil také Srbův bývalý trenér Boris Becker. Ten zopakoval domněnky objevující se s železnou pravidelností již několik let. Jde primárně o vnitřní ztrátu motivace a o rodinné štěstí, jež paradoxně může sportovní vášeň zatlačit do ústraní.

"Novak je teď šťastný rodinný muž, tráví spoustu času se svou ženou a dětmi, ale snaha být na tenisovém vrcholu znamená věnovat tomu sportu prakticky sto procent času. Je to chytrý muž, dobře ví, co musí udělat. Říká se tomu oběť," prohlásil německý kouč v rozhovoru pro stanici CNN.

Djokovič o téhle součásti problému nerad hovoří, z pochopitelných důvodů. Už několikrát zdůraznil, že je rodina na prvním místě.

Po selhání v Kalifornii jen upozornil na to, jak složité je soustředit se na zápas s vědomím vlastní zranitelnosti. "Když hrajete během devíti měsíců jen pár zápasů, ve své mysli pořád bojujete s obavami, jestli jste vlastně zdravotně v pořádku, nebo ne," vysvětlil.

Odmítl ale, že by ho loket jakýmkoliv způsobem omezoval. "Dokonce i když necítíte žádnou bolest, pořád na to myslíte, protože je to něco, co jste cítili a s čím jste bojovali přes dva roky," dodal Djokovič.

Už před turnajem, označovaným kvůli své velikosti a mimořádnosti za "pátý grandslam", třicetiletý tenista mírnil očekávání. Zdůrazňoval, že si do Kalifornie rozhodně nepřijel pro vítěznou trofej.

"Ta cesta může být hodně dlouhá, ale někde začít musí. Nedávám si vysoké cíle. Jediné, co chci, je pokusit se hrát svůj tenis. Ale nechci tím říct, že v sobě nemám touhu vítězit. Kdybych ji neměl, nehrál bych," zdůraznil momentálně třináctý hráč světového žebříčku.

Další šanci nasytit svou touhu bude mít v Miami. Na turnaji, kde triumfoval dokonce šestkrát.