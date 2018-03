Reprezentovat Rusko? To mě nikdy nenapadlo, říká šestnáctiletá americká přemožitelka Kvitové

před 3 hodinami

Indian Wells - O nikom se nyní uprostřed kalifornské pouště nemluví víc. Šestnáctileté americké zjevení má jméno Amanda Anisimová. Je nejmladší osmifinalistkou v Indian Wells v historii, naposledy smetla z kurtu Petru Kvitovou a nyní se chystá na další českou překážku, Karolínu Plíškovou.

Mladá vytáhlá blondýnka s ruským jménem a šikovnou tenisovou rukou? To už tady párkrát bylo. Skoro se zdá, jako by se v každé generaci schovávala minimálně jedna šikovná dívka z východní Evropy, která v dětství odjela hledat štěstí na amerických kurtech. Ale příběh Anisimové je přece jen trochu jiný než ten Anny Kurnikovové či Marie Šarapovové.

Narodila se totiž v New Jersey. Její rodiče se tam přestěhovali z Moskvy jen pár let předtím, a i když sama mluví rusky stejně dobře jako anglicky, v zemi svých předků ještě nikdy nebyla.

"Taky jsem nikdy neuvažovala nad tím, že bych reprezentovala Rusko. Ale plánuji, že se tam někdy podívám a víc poznám tamní kulturu a život," řekla loni v rozhovoru pro New York Times.

Raketu vzala poprvé do ruky ve dvou letech, když se snažila napodobit starší sestru, která tenis také hrála a dotáhla to v něm na univerzitní úroveň. Malou Amandu zprvu nikdo složitým tréninkem netrápil, pinkala si jen pro radost s maminkou.

"Až do sedmi let se její hry nikdo nedotkl. V tom možná tkví kouzlo jejího růstu," naznačuje maminka Olga, že si její dcera našla vlastní styl a techniku.

Teprve pak se kolem ní začalo utvářet potřebné trenérské zázemí. A to především rodinné. Tatínek Konstantin se staral o koučování na kurtu, maminka Olga o všechno kolem. Dodnes jsou oba součástí jejího trenérského týmu.

Jak se zvěsti o jejím talentu začaly šířit a přicházely první zajímavé výsledky, nabalily se k ní další pomocníci. Vedle profesionálních trenérů například i Gary Swain, letitý manažer sportovní agentury IMG, který kdysi spolupracoval i s americkou tenisovou legendou Johnem McEnroem.

A není divu. O vyhlídkách Anisimové na úžasnou kariéru se za mořem mluví od té doby, co loni ovládla juniorku US Open. Hraje skvěle od základní čáry a pouští hrůzu tvrdým, přesným a nízko letícím bekhendem. Sama nemá zrovna malé cíle.

"Chci být světovou jedničkou a vyhrát každý grandslam. Snad se mi jednou povede vyhrát všechny čtyři," říká copatá teenagerka.

Zatím bojuje o triumf na "pátém grandslamu". V Indian Wells skvělým způsobem proměňuje divokou kartu, kterou od pořadatelů dostala, a jakožto 149. hráčka světa se dostala už mezi 16 nejlepších. Vítězství ve 3. kole nad Petrou Kvitovou jí udělalo enormní radost.

"Je to šílené. Hraju největší turnaj, jaký jsem kdy hrála, proti nejsilnější soupeřce, kterou jsem kdy potkala. Vždyť Petra měla šňůru asi 14 vítězství v řadě, je to úžasná hráčka," chválila českou reprezentantku Anisimová po výhře 6:2 a 6:4.

V boji o čtvrtfinále ji teď čeká další česká bojovnice, tentokrát bývalá světová jednička Karolína Plíšková. A ani z ní nemá americká mladice přehnaný respekt.

"Na kurt nepůjdu s žádným tlakem a jediné, na co budu myslet, je to, abych si zápas užila, ať už se stane cokoliv. To je má výhoda," dodala Anisimová.