Vondroušovou znovu sleduje celý svět. Osmnáctiletá senzace jde na největší osmifinále kariéry

Úterní podvečer, kalifornské Indian Wells. Markéta Vondroušová nastoupí na kurt a zahraje si jeden z nejdůležitějších zápasů dosavadní kariéry.

Praha/Indian Wells - Období, které Markéta Vondroušová strávila ve stínu, je konečně pryč. Na slunci se totiž jejímu obřímu talentu daří mnohem víc.

Je to bezmála rok, kdy se jméno mladičké Češky objevovalo v titulcích nejvýznamnějších světových tenisových médií. Zrodila se hvězda, psalo se poté, co Vondroušová ovládla turnaj ve švýcarském Bielu a zlomila přitom hned několik zajímavých milníků.

Stala se nejmladší vítězkou podniku WTA od roku 2015. Byla nejníže žebříčkově postavenou hráčkou, která došla do finále od dob legendární Belgičanky Justine Heninové. Mimo jiné. Její tehdejší let světovým pořadím směrem nahoru připomínal svou silou a stabilitou start raketoplánu.

Porážky ale poté samozřejmě přišly, dokonce i zhoršená forma. Vondroušová nastolené tempo nemohla vydržet, vždyť její bilance od ledna do poloviny dubna 2017 činila neuvěřitelných 40 výher ze 44 zápasů.

Češka poté přibrzdila, dosáhla plnoletosti a začala přivykat životu hráčky elitní světové stovky. Průlomovou sezonu pak ukončila předčasně už v září, náročný program předchozích měsíců se proměnil v problém s bolavými zády.

Pauza ale hvězdné juniorce prospěla. Vondroušová nabrala síly a do nové sezony se vrhla s novou energií a touhou dokázat všem, že předešlé úspěchy nebyly žádnou krátkodobou explozí.

Netrvalo dlouho a tenistka ze Sokolova je opět ve středu dění. Na vysoce prestižním turnaji v Indian Wells, už tradičně označovaném jako "pátý grandslam", předvádí životní výkony. V úterý večer si osmnáctiletá Češka zahraje největší osmifinále své dosavadní kariéry.

A proti Chorvatce Petře Martičové rozhodně nebude bez šance, většina sázkových kanceláří i odborníků považuje za favoritku českou hráčku. Vondroušová figurovala v posledním vydání žebříčku WTA na 54. místě, Martičová byla o tři příčky před ní.

Půjde o souboj hráček, jež mají skvělou aktuální formu, v kalifornské poušti během tří předchozích kol neztratily ani set. Vondroušová z cesty postupně odklidila Američanku Brengleovou, světovou jedenáctku Britku Kontaovou a běloruskou fedcupovou hrdinku Sabalenkovou.

Postupy Petry Martičové jsou ovšem neméně působivé. Na její raketě zůstaly Němka Mariaová, Češka Strýcová a šampionka French Open Ostapenková.

Vondroušová a sedmadvacetiletá Chorvatka se na okruhu zatím potkaly pouze jednou. A bylo to letos v lednu v Aucklandu na úvodním podniku sezony. V prvním kole uspěla Martičová po setech 7:5, 6:3. Česká hráčka má tedy ideální šanci na odvetu.

V aktuálním live rankingu WTA už Vondroušová figuruje na 50. pozici světového žebříčku. Pokud by na ní zůstala i po skončení turnaje v Indian Wells, překonala by tím své slavné krajanky, Barboru Strýcovou i Karolínu Plíškovou.

Ty se totiž poprvé do elitní padesátky podívaly ve čtyřiadvaceti, respektive třiadvaceti letech. Strýcová navzdory tomu, že do šesté desítky pořadí se dostala už ve chvíli, kdy jí bylo osmnáct.

V tomto ukazateli tak Vondroušová neporazí jen Petru Kvitovou a Nicole Vaidišovou. Kvitová se do první padesátky dostala v osmnácti letech a sedmi měsících, Vondroušová je nyní už o dva měsíce "starší". Žebříčkový průlom Vaidišové je absolutně mimo srovnání, do top 50 vylétla už v patnácti.

Boj o padesáté místo světa je ale velmi vyrovnaný a dramatický. Jde v podstatě jen o pár bodů. A Vondroušová má v Indian Wells stále ve hře ještě dvě konkurentky. Je to Číňanka Wang, která se ale v osmifinále utká se světovou jedničkou Simonou Halepovou, a také Řekyně Maria Sakkariová, jejíž soupeřkou v osmifinále bude rozjetá Japonka Naomi Osakaová.

O žebříček jde ale Vondroušové snad až v poslední řadě. Hlavní motivací je jistě postup mezi osm nejlepších hráček ve slavném Indian Wells. Současná forma slibuje mnohé a svět tenisu může znovu naplno obdivovat úchvatné herní charakteristiky Markéty Vondroušové.

Ty, které v rozhovoru pro Aktuálně.cz už před třemi lety tak přesně shrnul tenisový expert Vladimír Šavrda.

"Vondroušová je talent, který se rodí jednou začas. Má od přírody dar, co se týče pohybu. Skvěle běhá, je to až takový, řekl bych, mužský běh. Na tvrdém povrchu dokáže úžasně klouzat jako Djokovič. To se u dívky jen tak nevidí. Je uvolněná a má velkou zbraň v tom, že je levačka."