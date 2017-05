Stromovka vyhlíží dvě česká tenisová derby. Strýcová zakázala novinářům mluvit o bilanci s Hradeckou

před 1 hodinou

Hned pět českých tenistek v úterý rozjásalo fanoušky na domácím J&T Banka Prague Open. Barbora Strýcová, Lucie Hradecká, Kristýna Plíšková, Kateřina Siniaková a Lucie Šafářová totiž postoupily do druhého kola a nyní je čekají dvě česká derby v boji o čtvrtfinále.

Praha - Pět želízek v ohni a pět postupů do dalšího kola. Pražská Stromovka zažila po překvapivém pondělním vyřazení nasazené jedničky Karolíny Plíškové skvělý tenisový den, do druhého kola turnaje WTA prošlo všech pět českých hráček, což už v tuhle chvíli znamená dvě jisté domácí čtvrtfinalistky.

Jestli v úterý musel divák v areálu Sparty tříštit pozornost mezi dva největší kurty, ve středu budou jeho zraky jednoznačně upřené k centrálnímu dvorci, který ozdobí dvě třaskavá česká derby.

To první obstarají dvě zkušené třicátnice Barbora Strýcová a Lucie Hradecká. První jmenovaná po výbuchu Plíškové plní roli nejvýše nasazené Češky v turnaji a v úvodním kole nadělila kanára své budoucí deblové parťačce Julii Görgesové.

Když jí novináři po postupu předhodili, že její další soupeřkou bude fedcupová kamarádka, raději jim zakázala téma dál rozvíjet. "Ani nevím, jakou spolu máme bilanci, nezajímá mě to a ani mi to neříkejte, děkuju," pronesla s lehkým úsměvem na tváři.

Přitom nemá důvod se této statistiky obávat, prohrála proti Hradecké jen úplně první klání před dvanácti lety v Prostějově. Od té doby pět výher za sebou. "Bude to těžká soupeřka, protože ona tady vždycky hraje hrozně dobře a kurty jí tu sedí. Bude to boj, ale pro diváky zajímavý," dodala alespoň Strýcová.

Hradecká měla oproti plzeňské rodačce do druhého kola daleko těžší cestu. Jako 173. hráčka žebříčku se musela prokousávat kvalifikací, takže už má za sebou čtyři vítězné zápasy. V tom posledním přehrála Polku Magdu Linettovou.

"Každá ta výhra mi přidala trochu sebevědomí a na kurtu se cítím čím dál líp. Jsem unavená, spolu s deblem mám za sebou pět zápasů ve čtyřech dnech, ale když se vyhrává, tak to ani není cítit," říká tenistka z Prahy.

Mizerná bilance proti momentálně 18. hráčce světa jí nijak nebrání věřit v další výhru. "Tak je načase tu bilanci pozměnit. Nemám co ztratit, půjdu do toho s čistou hlavou. Barču znám, vím, že u ní člověk musí být trpělivý a nedělat moc chyb," dodala.

Druhé české derby bude neméně zajímavé, půjde o souboj dvou levaček Kristýny Plíškové a Lucie Šafářové. Sestra světové trojky Karolíny si vítězstvím nad někdejší světovou jedničkou Jelenou Jankovičovou připsala první výhru na pražské půdě od svých 15 let, kdy hrála na turnaji ITF s dotací 10 tisíc dolarů.

"Je to pravda, že letos je to deset let, mám jubileum," usmívala se na tiskové konferenci Plíšková. "Jsem moc šťastná, že se mi to povedlo. Měla jsem tu párkrát těžký los, ale spíš jsem bývala svázaná, že jsem tady doma, ať už to bylo tady na Spartě, nebo na Štvanici. Jsem ráda, že jsem to prolomila, čekala jsem dlouho," prohlásila.

Její o dvě minuty mladší dvojče si v pondělí postěžovalo, že domácí atmosféra tentokrát příliš nepomohla. Nasazená jednička nakonec vypadla s Italkou Camilou Giorgiovou.

"Záleží, jak jste na tom. Když se začátek zápasu povede, tak lidi dokážou pomoct, ale když vám to nejde a je v publiku pohřební atmosféra, což se podle mého stalo u ségry, tak to není příjemné," nastínila svůj úhel pohledu Kristýna Plíšková.

Šafářová sotva stihla doléčit angínu

Ta má před sebou středeční duel s Šafářovou a těší se. "S Luckou jsem ještě nehrála a ráda si s ní zahraju. Asi se na ni půjdu podívat, jak hraje, ale jinak to nic zvláštního pro mě neznamená," řekla o brněnské tenistce Plíšková ještě v době, kdy netušila, zda náhodou nebude její soupeřkou Slovenka Kučová.

A nebylo k tomu daleko, Šafářová v prvním setu sekala jednu chybu za druhou a ztratila sadu v poměru 3:6, pak ale utkání otočila a může dál doufat v obhajobu loňské trofeje.

"Před zápasem jsem nevěděla, co od sebe čekat. Na to, že jsem byla týden v posteli a bojovala s angínou, jsem to zvládla nakonec dobře. Antibiotika jsem dobrala předevčírem," přiznala novinářům.

Svěřenkyně Františka Čermáka na duel s krajankou sebere všechny síly. "V poslední době hraje Kristýna výborně. Dobře servíruje a je to taky levačka, tak uvidíme," dodala na konto Plíškové.