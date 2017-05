Wozniacká si užívá historickou Prahu. Na Plíškovou by si ve finále věřila

před 6 minutami

Dánka Caroline Wozniacká si užívá tenisový turnaj v pražské Stromovce. Jako nasazená dvojka by si prý ráda ve finále troufla na jedničku Karolínu Plíškovou.

Praha - Po antukovém dvorci jí prohánělo jedno dítě z druhým. Dánka Caroline Wozniacká si v rámci turnaje WTA v pražské Stromovce dala trénink s malými talenty tenisového klubu Sparty. Den před tím, než vstoupí do turnaje, se tak pořádně zahřála.

"Bylo to skvělé, moc jsem si to užila. Pro děti je to velký zážitek něco, na co budou vzpomínat. Stejně jako když jsem já byla takhle malá a mohla jsem si na jedné akci zahrát s Venus Williamsovou, také to pro mě byl úžasný moment mé kariéry," přiznala poté novinářům tenistka s polskými kořeny.

V posledních měsících si na okruhu vede skvěle a šplhá žebříčkem vzhůru, příští týden by se někdejší světová jednička měla podívat do první desítky. "Cítím se v dobré formě, prožívám teď dobrý rok, tak uvidíme, jak bude pokračovat," uvedla.

Až do US Open neobhajuje na okruhu moc bodu, v žebříčku tam může pomýšlet hodně vysoko. "Loni na podzim jsem začala dobrou cestu a letos pokračuji, doufám, že budu předvádět kvalitní tenis. Chci teď hlavně hrát před velkým publikem velké zápasy, být ve finále důležitých turnajů, to je můj cíl," uvedla.

Na turnaji ve Stromovce je nasazenou dvojkou hned za Karolínou Plíškovou, za kterou je i v žebříčku letošní sezony. "Karolína má také výborný rok, podobně jako ten loňský. Je to velká bojovnice a těžká soupeřka, je zábava se s ní takhle přetahovat. Věřím, že bych ji i ve finále mohla porazit, ale to věříme obě," usmívá se Wozniacká.

Se všemi českými hráčkami má ale skvělé vztahy, obzvláště s Petrou Kvitovou, se kterou se před pár dny potkala a podpořila jí během její rekonvalescence z předvánočního přepadení.

"Bylo skvělé vidět ji se usmívat a slyšet, že rehabilitace probíhá v pořádku. Doufám, že bude brzy zpátky, nejtěžší asi bude se přes to dostat psychicky, ale ona je silná osobnost a věřím, že to zvládne," řekla Dánka.

Když se právě s Kvitovou rozešel trenér David Kotyza, vedl krátce i Wozniackou. Spolupráce trvala jen pár měsíců. I tak se současným trenérem Plíškové mluví jen v superlativech. "David je dobrý trenér, vedl skvělé hráčky v minulosti. Teď odvádí výbornou práci s Karolínou."

Do Prahy se těšila, ubytovala se v centru města a podle pořadatelů ani neměla žádné požadavky na zvláštní servis během turnaje. Chtěla si užít české hlavní město po svém.

"Je to krásné město, měli jsme šanci si prohlédnout nějaké památky, moc si to tu užívám. Každé místo má něco speciálního, Praha je výjimečná historií," dodala.

