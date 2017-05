Siniaková podrobnosti o spolupráci se Sukovou tají. Ráda ji mám po svém boku, říká

před 52 minutami

Na kurtu neměla daleko k slzám, pak ji ale přišla podpořit tenisová legenda Helena Suková a dovedla zápas do vítězného konce. Kateřina Siniaková přehrála v prvním kole turnaje Danku Koviničovou 6:2, 4:6, 6:2 a může si dál užívat domácích podmínek. Novinářům ale podrobnosti spolupráce s někdejší deblovou světovou jedničkou nechtěla prozradit.

Měla jste skvěle rozehraný zápas, vedla jste ve druhém setu 3:0, ale nakonec jste si musela ještě pořádně hrábnout pro vítězství, co se stalo?

Bylo to vydřený, hrozně těžký zápas, sice to vypadá, že jsem měla v setu 3:0, ale byl to jeden brejk, který byl rychle zase zpátky. Za stavu 4:4 ve druhém setu mě mrzí, že mě zklamaly nové míče, dala jsem dvě dvojchyby. Jinak to byla těžká soupeřka, známá jako ranařka. Chvíli jí to padá, chvíli ne, jsem ráda, že jsem to uhrála.

Cloumaly s vámi emoce?

Ve třetím setu myšlenky v hlavě chodily, protože se to vyvíjelo podobně jako ten druhý. Ale snažila jsem se si říkat, co mám hrát a nakonec se to povedlo.

Na konci druhého setu jste měla slzy v očích a přišla za vámi na kurt Helena Suková, o podrobnostech vaší dlouhotrvající spolupráce ráda mlžíte, ale často za vámi asi nechodí, že?

Během zápasu se tam objevila takhle poprvé. Zůstanu tajemná v tom popisu spolupráce, ale jsem ráda, že je stále po mém boku. Když jsem v Praze, chodí na mé tréninky, možná se mnou i teď vyjede na nějaký turnaj.

Stejně, zkuste říct, v čem je pro vás její největší přínos?

Všechno si prožila, sice se za tu dobu, co nehraje, trochu tenis změnil, ale ty zkušenosti, které má, zůstávají stejné. Hrozně mi pomáhá.

Co s vámi dělá domácí kulisa a plné tribuny?

Atmosféru si užívám, ráda se sem vracím, je to můj domácí klub. Samozřejmě jsou tam i nervy, ale to k tomu patří. Mám tady rodinu, všechny blízké, jsem jenom ráda.

V semifinále Fed Cupu jste byla poprvé jedničkou týmu, cítíte, že vám to na popularitě u českých fanoušků přidalo?

Je fakt, že Fed Cup sleduje hodně lidí. Od mé premiéry v Ostravě mě začalo sledovat víc lidí a teď, když jsem nastupovala na kurt, bylo vidět, že se tam seběhlo víc fanoušků. Je to příjemný.

V čem je největší výhoda toho, že hrajete na domácí půdě?

Je to něco jiného než obvykle. Nejsem v hotelu, zůstávám doma, což je nejlepší. Jsem v šatně, ve které bývám den co den, když se tady připravuju, mám stejnou skříňku. Je to takový zvláštní pocit, ale moc si to užívám.

Zítra vás čeká ruská kvalifikantka Natalja Vichljancevová, věkem vaše vrstevnice, ale znáte ji?

Moc ne. Na pár turnajích jsem ji viděla, jde teď herně nahoru, určitě to bude nepříjemná soupeřka. Trenéři se byli podívat na její první kolo, tak uvidíme. Má za sebou čtyři vyhrané zápasy, takže asi nic jednoduchého pro mě, ale snad to skončí vítězně.