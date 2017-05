Vondroušová v Praze vydřela postup do druhého kola

před 1 hodinou

V Praze začala zápasy prvního kola hlavní část turnaje okruhu WTA J&T Banka Prague Open. První Češka na kurtu svůj zápas zvládla.

Praha - Markéta Vondroušová postoupila do druhého kola pražského turnaje WTA. Sedmnáctiletá tenistka, která hraje v hlavní soutěži díky divoké kartě, otočila na antuce ve Stromovce duel s Němkou Carinou Witthöftovou a zvítězila 6:7, 7:5 a 6:2 za dvě a půl hodiny.

Další zápas na centrkurtu v areálu pražské Sparty odehrají nejvýše nasazená Karolína Plíšková s Italkou Camilou Giorgiovou.

Vítězka turnaje WTA v Bielu a fedcupová reprezentantka Vondroušová vletěla do utkání s 71. hráčkou světa Witthöftovou rázně a rychle vedla 4:0. "Nekazila jsem, zabíjela to, ale věděla, že to takhle nepůjde pořád," řekla Vondroušová a přesně to se naplnilo. Další čtyři hry ztratila a set nakonec prohrála v tie-breaku.

Ve druhé sadě už prohrávala 1:3 a nevypadalo to s ní dobře. "Mám toho poslední dobou dost za sebou, měla jsem tuhé nohy a nešel mi bekhend. Ale snažila jsem se, bojovala a vyšlo to," komentovala obrat levou rukou hrající naděje.

Na konci druhé sady ji potrápila křeč v levém lýtku. "Ještě jsem to cítila na začátku třetího setu, ale pak to bylo dobré," řekla Vondroušová. Zápas zvládla k radosti více než dvou a půl tisíce fanoušků. "Je skvělé hrát před takovou kulisou," řekla.

Lucie Hradecká v posledním kole kvalifikace porazila Rumunku Anu Bogdanovou 6:2, 6:4 a v hlavní soutěži J&T Banka Prague Open se utká s Polkou Magdou Linetteovou. Denisa Allertová ve finále kvalifikace prohrála s Němkou Monou Barthelovou 0:6 a 3:6.

Tenisový turnaj žen v Praze ve Stromovce (antuka, dotace 250.000 dolarů):

Dvouhra - 1. kolo:

Vondroušová (ČR) - Witthöftová (Něm.) 6:7 (6:8), 7:5, 6:2.

