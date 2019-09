Stoupni si dál a nestřílej to. Plíšková radila sestře Kristýně jako trenérka

Bez rakety, s teplákovkou a s mikrofonem na lavičce. V takové roli čeští fanoušci Karolínu Plíškovou jen tak neuvidí. Česká tenistka si tento týden vzala od hraní dvouhry volno a na turnaji v Soulu se ujala role trenérky své o dvě minuty starší sestry Kristýny.

Sedmadvacetiletá česká hráčka si po víkendovém triumfu v Čeng-čou chtěla dát tento týden pár dní pauzu od tenisu, než se vrátí na asijskou šňůru ve Wuchanu a Pekingu. Nakonec se rozhodla naskočit do deblové soutěže po boku sestry Kristýny v Soulu.

Aby byla sestře prospěšná i jinak, ujala se role trenérky a během singlových zápasů chodila svému dvojčeti radit.

"Dáváš jí zbytečně moc returnů. Musíš se smířit s tím, jak podává, a stoupnout si dál, ať máš na úder víc času. Pak to rozehraj klidně na prostředek, ale ať se dostaneš do výměny a je taky trochu v tlaku," zněl jeden z postřehů Karolíny, když sestra Kristýna sváděla středeční bitvu s Ruskou Jekatěrinou Alexandrovovu.

Ta si totiž v osmifinálovém duelu proti Češce vedla znamenitě především na servisu. V polovině utkání měla stoprocentní bilanci vyhraných bodů po prvním podání a Plíšková si nevěděla rady.

"Koukni, že většinou ti ten return letí do sítě nebo do autu. Musíš si poodstoupit, smiř se s tím, že servíruje dobře. Pojď, jinak je to super," plácla si světová dvojka se sestrou a odkráčela znovu na tribunu.

Touhle radou jako by celý první set Karolína Plíšková zakřikla, protože Alexandrovová za stavu 4:3 pro soupeřku předvedla čtyři dvojchyby v řadě, odevzdala gem a pak i celou sadu.

Ve druhém setu ale rodačka z Louna nakupila laciné hrubice a zápas se začal otáčet. Po vyrovnání na 1:1 přišla Karolína za deblovou parťačkou znovu.

"Nebuď smutná, oddechla sis, je to jedna jedna na sety. Přinejhorším odjedeme," snažila se o zlehčení situace.

Zároveň ovšem přispěchala s výzvou k větší agresivitě. "Choď do toho, přestala jsi švihat, dej ránu, strategie ´buď winner nebo chyba´ je pro ni nepříjemnější než dlouhý výměny. Obě jste se herně zvedly, tobě se nepovedl prostě jeden gem, jinak na tebe moc nemá. Dej si pěstičku a pojď," dodala "trenérka" Plíšková.

Sesterské rady se ale Plíškové nepodařilo přetavit, ve třetí sadě za stavu 3:3 udělala klíčové chyby a na lavičce vzteky rozbila raketu. Před závěrečným gemem na ni Karolína mávala, že ještě přijde na poradu, ale hráčka si ji nechtěla přizvat. Ruska poté už zápas doservírovala, vyhrála 3:6, 6:3, 6:4 a postoupila do čtvrtfinále.

Dvojčata Plíškovy ale ještě zůstávají v deblovém turnaji. V boji o semifinále je čeká rumusnko-ruský pár Irina Beguová, Margarita Gasparjanová.

Tenisový turnaj žen v Soulu (tvrdý povrch, dotace 250.000 dolarů):

Dvouhra - 2. kolo: Alexandrovová (2-Rus.) - Kristýna Plíšková (ČR) 3:6, 6:3, 6:4, Linetteová (4-Pol.) - Potapovová (Rus.) 7:5, 7:6 (7:4), Flipkensová (Belg.) - Gasparjanová (7-Rus.) 6:3, 7:5, Wang Ja-fan (8-Čína) - Bonaventureová (Belg.) 4:6, 6:3, 6:0, Ahnová (USA) - Bogdanová (Rum.) 0:6, 6:4, 7:6 (7:2).