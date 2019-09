Nejtěžší trofej v životě, tvrdila Plíšková po triumfu. Od jedničky ji dělí sto bodů

Nejprve těžká práce na kurtu se soupeřkou - a pak i s trofejí. Karolína Plíšková se na turnaji v čínském Čeng-čou nadřela i při slavnostním vyhlášení.

Plíšková vyhrála premiérový ročník turnaje, když splnila roli nasazené jedničky a ve finále přerušovaném deštěm porazila Chorvatku Petru Martičovou 6:3 a 6:2. Na okruhu WTA letos získala už čtvrtý titul a celkově patnáctý v kariéře.

"Získat trofej je vždycky mimořádné a je jedno, o jaký jde týden a jak velký turnaje je. Vítězství je vždycky skvělé," prohlásila Plíšková. "Trofej je hodně těžká, snad nikdy jsem nedostala takhle těžkou cenu," smála se.

Karolína Plíšková s trofejí za vítězství v Čeng-čou:

Karolina Pliskova downs Petra Martic to lift the trophy https://t.co/HwLbDjjoXw pic.twitter.com/J86sS3BbZv — sports o'clock (@SportsClock) September 15, 2019

Finále začalo kvůli dešti se šestihodinovým zpožděním a Plíšková v úvodu prohrávala 0:2. Za stavu 30:15 při podání světové dvojky byl zápas přerušen. Po po pauze česká tenistka vyhrála tři hry v řadě a další brejk přidala na 5:3.

Ve druhém setu šla sedmadvacetiletá Plíšková do vedení 3:1 a za stavu 15:15 při podání Martičové přišlo další přerušení. I tentokrát dokázala česká hráčka udržet koncentraci, počtvrté pak v utkání vzala soupeřce servis a při svém podání zápas ukončila. V sezoně vyhrála už devětačtyřicátý zápas, což je nejvíce ze všech tenistek.

Turnaj celý týden trápilo počasí, Plíšková proto musela hrát i dva zápasy v jeden den. Finále se odkládalo a dohrávalo za umělého osvětlení. "Vyhrála jsem, takže si na počasí nebudu stěžovat," uvedla s úsměvem česká tenistka, které na turnaji pomáhala Ukrajinka Olga Savčuková. "Jsme kamarádky a už jsme o tom uvažovaly dřív."

Díky titulu se Plíšková v žebříčku přiblíží na necelých sto bodů Bartyová a bude mít na asijských turnajích další šanci vrátit se do čela. "Na to nemyslím. Mým cílem je hrát dobrý tenis, o to se snažím. Nechci se stresovat," řekla.

Jako turnajová jednička hrála Plíšková finále podeváté v kariéře a potřetí slaví triumf. Uspěla i v roce 2015 na pražské antuce a o rok později v Nottinghamu.

Plíšková v sezoně zvítězila před Čeng-čou i na trávě v Eastbourne, na antuce v Římě a na tvrdém povrchu v Brisbane. Finálový zápas jí nevyšel jen v Miami, kde podlehla současné světové jedničce Australance Ashleigh Bartyové.

Další týden má Plíšková volno. "Trochu si odpočinu, užiju si pár dnů volna a připravím se na další turnaje," řekla.

Hrát plánuje velké akce ve Wu-chanu a v Pekingu, kde může na titul z Čeng-čou navázat. "Každý turnaj, každý týden se začíná od nuly. Nikdo neřeší, co bylo a bude se proti mně snažit hrát co nejlépe."