Starý Davis Cup v troskách, revoluce prošla. Je to tragická zpráva, smutní Černošek

Proti byly velké federace včetně Británie, Německa, České republiky a Austrálie. Přesto dnes revoluční návrh získal potřebné hlasy.

Orlando - Na zasedání Mezinárodní tenisové federace (ITF) v Orlandu byla schválena radikální reforma Davis Cupu. Tradiční soutěž mužských týmů vyvrcholí od roku 2019 týdenním turnajem pro 18 týmů během jednoho týdne na jednom místě. Jednotlivé zápasy se budou nově hrát jen na dva vítězné sety místo dosavadních tří.

Reformu 118 let staré soutěže výrazně prosazoval prezident ITF David Haggerty. Proti byly velké evropské federace včetně Británie, Německa či České republiky a také například druhá nejúspěšnější země v historii Davis Cupu Austrálie. Přesto dnes revoluční návrh získal potřebnou dvoutřetinovou většinu od delegátů (71,4 procenta).

"Pro marketingovou agenturu je to tragická zpráva. Z dokonalého produktu, za který jsem uplynulých dvacet let Davis Cup měl, se stalo jakési kolo štěstí, kde nikdo vlastně neví, na čem přesně je a bude," vyjádřil se k čerstvé zprávě Miroslav Černošek z agentury Česká sportovní, která pro Český tenisový svaz utkání Davis Cupu a Fed Cupu marketingově a organizačně zajišťuje.

"Určitě budou tratit fanoušci českého týmu, určitě budou tratit partneři a firmy, kteří českou reprezentaci podporovali, určitě budou tratit hráči, kteří přijdou o nezapomenutelné zážitky velkých domácích zápasů. Tradice by se měly pěstovat, a ne inovovat a ničit. Je mi smutno, že již nikdy v O2 areně nezažijeme to co při finále v roce 2012," dodal.

Velkým argumentem pro souhlas se změnou mohlo být pro národní federace finanční oživení soutěže. Do Davisova poháru má v případě reformy vstoupit investiční skupina Kosmos španělského fotbalisty Gerarda Piquého, která plánuje do soutěže vložit během 25 let tři miliardy dolarů (68 miliard korun).

Místo dosavadního čtyřkolového formátu zápasů na domácí půdě jednoho z týmů, rozloženého do celého roku, tak budou Davis Cup už od příští sezony tvořit pouze dvě fáze.

V únoru bude hrát 24 mužstev kvalifikaci podle tradičního systému doma/venku, přičemž vítězové postoupí do finále a poražení půjdou do nižších zónových skupin. Na finálovém turnaji tak bude hrát 12 kvalifikovaných týmů, čtyři semifinalisté z předchozího roku a dva týmy na pozvání.

Mužstva budou rozdělena do šesti skupin po třech. Vítězové skupin a dva nejlepší týmy z druhých míst postoupí do čtvrtfinále, od něhož se už bude hrát vyřazovacím způsobem. Týmy s nejhorší bilancí, tedy na 17. a 18. místě, sestoupí do zónových skupin. Mužstva na 5. až 16. místě budou hrát následující rok kvalifikaci.

Zápasy na finálovém turnaji budou tvořit dvě dvouhry a jedna čtyřhra, jež se odehrají v jeden den. V kvalifikaci a zónových skupinách I a II se bude hrát na čtyři dvouhry a čtyřhru během dvou dnů.

Utkání na všech úrovních Davis Cupu ve dvouhře i čtyřhře se budou hrát jen na dva sety s tie-breakem v rozhodující sadě.