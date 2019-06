Dobrý míč. Djokovič nadchl sportovním gestem, zahrál si na Jestřábí oko

před 5 minutami

Šlo o hodně, o postup do semifinále grandslamového French Open. Přesto se srbský tenista Novak Djokovič zachoval jako správný sportovec. V souboji s Alexandrem Zverevem neváhal ve svůj neprospěch opravit verdikt lajnového rozhodčího, přestože ho potvrdil i sudí na umpire.

V osmé hře prvního setu za stavu 4:3 pro Djokoviče podával německý tenista na srovnání stavu. Z jeho rakety vyletěl míček, lajnový sudí zahlásil aut. To se Zverevovi nelíbilo, protestoval, a tak ze své stoličky slezl i britský umpirový rozhodčí James Keothavong. Prohlédl si stopu a potvrdil verdikt kolegy.

Nespokojený Zverev u sítě prostestoval dál. "Ten míček se dotkl čáry!" zlobil se pátý hráč žebříčku. "Ne, ne, minul ji, těsně ji minul," oponoval Keothavong.

Zatímco se ti dva dohadovali, vydal se stopu zkontrolovat také Djokovič. Světová jednička ji pečlivě zkoumala z mnoha stran a pak se do debaty vložila. "Dobrý míč," přiznal Djokovič v roli Jestřábího oka.

Podívejte se na inkriminovanou situaci:

Zverev serves 🎾

Called out 🚨

Umpire confirms call 👆

Zverev argues 😠

Djokovic overrules umpire 👏



Great sportsmanship @DjokerNole 👌 #RG19 pic.twitter.com/tXv5dAecsA — Eurosport UK (@Eurosport_UK) June 6, 2019

Zverev získal výhodu prvního podání a publikum na kurtu Philippa Chatriera odměnilo sportovní čin vřelými ovacemi.

Soupeře ocenil po utkání i Zverev. "Bylo to velké sportovní gesto. Moc chlapů by tohle neudělalo, zvlášť v tak důležitém momentu v prvním setu. Je to borec, že to udělal," chválil Djokoviče.

Zverev i díky tomu gem vyhrál a srovnal stav na 4:4, Srb nakonec ovšem první sadu stejně ovládl 7:5, vzápětí poměrem 6:2, 6:2 přidal další dvě a bez ztráty setu zůstává ve hře o čtvrtý grandslamový titul v řadě. Jeho semifinálovým soupeřem bude Rakušan Dominic Thiem.