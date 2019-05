Maďarský tenista vyfotil stopu míčku a vyvolal bouři. Antuka není fér, tvrdí hráči

před 8 hodinami

Nepřesné verdikty rozhodčích na antuce jsou každoročním tenisovým koloritem. Čad od času se ale stane, že se chyba vymyká zdravému rozumu. Řím takovou kauzu zažil před rokem i letos. Po Karolíně Plíšková se s nepochopitelnou křivdou musel popasovat maďarský tenista Marton Fucsovics.

Řádění české tenistky mají fanoušci stále v živé paměti. Po skandálním výroku polské rozhodčí Marty Mrozinské Češka před rokem neméně skandálně roztřískala raketu o umpire.

To Fucsovicsova letošní reakce na podobný "zářez" byla diametrálně odlišná. Maďar si vyfotil stopu míčku a nasdílel ji na sociální sítě.

Letošní situace nebyla tolik vypjatá. Odehrála se totiž za stavu 6:1, 6:6 a 6:2 v tie-breaku ve prospěch Gruzínce Nikoloze Basilašviliho. Čtyřmi mečboly disponující favorit poslal své druhé podání jasně mimo kurt, což i zahlásil čárový rozhodčí. Sám Gruzínec nijak neprotestoval, smířil se s dvojchybou a šel se připravit na další výměnu.

Do duelu ale v tu chvíli záhadně zasáhl umpirový sudí Gianluca Moscarella. Ihned zahlásil opravu a i po seběhnutí dolů na kurt trval na svém. "Mezi míčkem a lajnou není mezera," zdůrazňoval šokovanému Fucsovicsovi. Po krátké výměně názoru došlo k opakování výměny a Basilašvili tentokrát mečbol proměnil.

Sedmadvacetiletému Maďarovi to ale nedalo a ještě než opustil dvorec, stopu si vyfotil do svého mobilního telefonu.

"Poslední míč mého zápasu. Nechtěl jsem to sdílet, ale přišla mi spousta žádostí, abych to zveřejnil. Pokud je to aut, byla by to dvojchyba a já bych měl pořád nějakou šanci. Ale rozhodčí změnil rozhodnutí," napsal 37. hráč světového žebříčku k fotce.

A vyvolal bouři reakcí, přičemž drtivá většina z nich byla vcelku pochopitelně na jeho straně. Zároveň zase probudil diskusi o tom, zda by i na antukových dvorcích neměla být zavedena technologie takzvaného jestřábího oka. Hodně aktivní byl v tomto směru zejména mladý Kanaďan Denis Shapovalov.

"Každý zápas na antuce přináší spoustu diskutabilních rozhodnutí. Nemyslím si, že je to fér. I na antuce bychom měli mít šanci na kontrolu jako na jiných površích," napsal na Twitter a o křivdě napáchané na Fucsovicsovi prohlásil: "Tohle je brutální."

Souhlasil s ním třeba Rus Andrej Rubljov, který nahrál fotky podobného přehmatu rozhodčích na turnaji v Monte Carlu. Nebo sportovní komentátor Chris Fowler. Ten obvinil pořadatele antukových turnajů z neochoty zavedené pořádky změnit. "Jestřábí oko je na antuce potřeba už dlouhá léta. Ale organizátoři neposlouchají. Líbí se jim, že se odlišují," podotkl.

Stručně se vyjádřila i Chorvatka Donna Vekičová, jež kauzu Fucsovics označila za šokující. Australan Nick Kyrgios, jak je jeho zvykem, se zase na Twitteru kontroverznímu rozhodnutí sudího vysmál.