"Vztahy s trenéry musí skončit." Američanku pobuřuje trend, který se týká i Kvitové

Doufala, že její slova zapůsobí, ale nic se neděje. Americká tenisová legenda Pam Shriverová před rokem zveřejnila svůj příběh, jak měla v mládí poměr s o 33 let starším a ženatým trenérem. Podle ní by měl ženský profesionální okruh zakročit a vztahy s kouči zakázat. Zatím se ale nic nestalo.

Někdejší třetí hráčka světa a držitelka čistého grandslamu ve čtyřhře a bývalá parťačka Martiny Navrátilové začala udržovat vztah s tehdy padesátiletým australským trenérem Donem Candym, když jí bylo 17 let. Zamilovala se prý do něj ale už během puberty, kdy spolupráci rozjížděli.

"Pamatuji se, jak jsem mu řekla, že jsem se do něj zamilovala. Věci se mohly ubírat jiným směrem, kdyby byl uvědomělý a vytušil, jaké komplikace to přinese. Ale nechtěl se mě vzdát, byla jsem talent," napsala před rokem ve svém sloupku pro australský deník The Age.

Candy tak začal se svou svěřenkyní udržovat vztah, přestože byl ženatý. "Sexuálně mě ale nikdy nezneužil. S prvním pohlavním stykem jsme počkali až do mých 20 let, do té doby jsme ale dělali všechny ostatní věci, které dělá pár, když spolu nechce spát," vysvětlila nyní šedesátiletá tenisová legenda.

Vztah udržovali pět let, než si Shriverová našla jiného trenéra. Příběh o tom, jak se tehdy cítila, zveřejnila až v době, kdy byl Candy i jeho žena po smrti. Sama má z celé story smíšené pocity.

"Ano, byla to nezdravá, toxická aféra, na druhou stranu na něm bylo něco, co jsem milovala. Ale emocionálně mě to žralo a já nevěděla za kým jít," vzpomíná Shriverová.

I proto se rozhodla nakonec příběh zveřejnit. "Mladé dívky jsou v teenagerském věku velmi křehké, působí na ně puberta nevědí, co se sebou, ani já nevěděla. Ani nevíte, kolik nocí jsem probrečela v pokoji, když jsem žárlila na jeho ženu. Snad můj příběh pomůže jiným tenistkám, které takhle trpí nezdravím vztahem s trenéry nebo jinými členy týmu," vysvětlila.

Doufala, že by se hráčky mohly spojit a tlačit na WTA, aby nastavila pravidla, podle kterých by byl vztah na tenisovém "pracovišti" zakázaný. Jenže zatím dál nic neděje.

"Tohle musí skončit. Nějak jsme se dostali do fáze, kdy tenisová veřejnost přijímá, že tenistky spí s trenéry, ale musíme přepnout hlavy do módu ´ne, tohle se nemá stávat´," myslí si Shriverová.

Jedním z jejích návrhů, jak těmto vztahům předejít, je povinné školení trenérů, jak si udržet profesionální odstup od mladých tenistek.

"Vím o desítkách dalších případů za celou moji kariéru tenistky i televizní komentátorky, je to vážné. Dobře si uvědomuju, jak mě tento vztah emocionálně ovlivnil i do budoucnosti," uvedla rodačka z Baltimoru.

Případy z posledních let v souvislosti s výroky Shriverové vytáhla i některá zahraničí média a čelní místo v nich zaujímá i česká tenistka Petra Kvitová, která se s o 12 let starším koučem Jiřím Vaňkem dokonce zasnoubila a letos plánuje svatbu.

Ruská tenistka Veronika Kuděrmetovová je vdaná za trenéra už pět let. Francouzka Fiona Ferroová zase přišla s obviněním, že ji její trenér Pierre Bouteyre znásilnil a sexuálně napadl v době mezi jejím 15 a 18 lety. On byl tehdy čtyřicátník.

"Musím říct, že kdykoli zaslechnu, že má někdo poměr se svým trenérem, zazvoní mi v hlavě na poplach," dodala Shriverová.