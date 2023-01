Fruhvirtová zaujala reakcí na svůj konec. Nelíbilo se jí srovnání s Williamsovými

Cesta Lindy Fruhvirtové grandslamovým Australian Open skončila v osmifinále. Sedmnáctiletá Češka další senzaci nezvládla a podlehla zkušené Donně Vekičové. Po porážce se sice neubránila zklamání, dobře ale věděla, že bude mít spoustu dalších příležitostí.

Nikdy nepropadá beznaději, vždy věří, že může vyhrát. Má velkou hru a velké srdce, dovolí si na každého. Ještě o ní mnohokrát uslyšíme.

Tenisová planeta i přes konec v osmifinálové fázi vzdává hold české tenisové senzaci. Fruhvirtová na Australian Open působivě potvrdila raketový vzestup z minulé sezony a udělala další mohutný krok mezi elitu.

V živém žebříčku se posunula na nové maximum, vyletěla o 31 příček na aktuální 51. pozici. Zklamání z porážky rychle přebolí.

"Samozřejmě, že je to na nic, na druhou stranu si myslím, že tady ještě pár šancí mít budu," zaujala nejmladší hráčka v první světové stovce reakcí na osmifinálové vyřazení.

Do očí se jí přitom na tiskové konferenci draly slzy.

Duel proti 64. tenistce světa Vekičové byl vyrovnaný, Fruhvirtová v součtu vyhrála jen o tři míče méně. Rozhodla ale větší zkušenost Chorvatky, která proměnila pět ze šesti brejkbolů, zatímco Češka pouze čtyři z deseti.

Šestadvacetiletá Vekičová při své jedenácté účasti v Melbourne vůbec poprvé postoupila mezi osm nejlepších po vítězství 6:2, 1:6, 6:3.

Fruhvirtové se nedařilo na podání. Zapsala jedenáct dvojchyb, první podání trefila jen ve 49 procentech případů. Zásadní slabinou byl i druhý servis, po něm vyhrála Češka jen 35 procent výměn.

Přesto Vekičová po utkání soupeřku ocenila. "Byl to kvalitní tenis, zejména od ní ve druhém setu. Veděla jsem, co mě čeká, Lindu už znám a vím, že neustále bojuje a neustále do toho chodí. Jsem šťastná, že jsem našla způsob, jak proti ní uspět," prohlásila.

Fruhvirtová si nic nevyčítala, zároveň však dala jasně na srozuměnou, že si své slabiny uvědomuje a je ochotná na nich tvrdě pracovat.

"Potvrdila jsem si, že můžu být klidně ve čtvrtfinále grandslamu. Dnes to nebylo špatné, Vekičová je ve výborné formě, bylo to o pár míčích. Ve výměnách jsem byla dobrá, ale ukázalo mi to, na čem teď nejvíc pracovat, abych se vrátila silnější," uvedla pražská rodačka.

Nadějná teenagerka cítila na turnaji šanci. "Člověk jde zápas od zápasu, zároveň jsem ale věděla, jak je současný ženský tenis vyrovnaný a jak je to otevřené. Napadlo mě, kam až bych mohla dojít," přiznala starší ze sesterského dua.

Na tiskové konferenci čelila otázce, jak se jí líbí srovnávání s legendárními americkými sestrami Serenou a Venus Williamsovými.

"Je to čest, ale opravdu bych nás nesrovnávala. Jsou to legendy našeho sportu, vždycky jsme milovaly dívat se na ně," ošívala se Fruhvirtová.

"Jsou pro nás jistě inspirací, ale my jsme nikdy nechtěly nikoho kopírovat. Podle mě není správné nás porovnávat. Na to je příliš brzy," dodala grandslamová osmifinalistka.