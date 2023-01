Český zázrak v Austrálii. Tenistky prohrávaly ve třetím setu 0:5 a 0:40, přesto slaví

Prohrávaly v rozhodujícím setu 0:5 a 0:40 a ještě šly na druhé podání, přesto české tenistky Markéta Vondroušová a Miriam Kolodziejová slavily ve čtyřhře Australian Open po zázračném obratu postup mezi nejlepších šestnáct párů.

Češky odvrátily proti brazilsko-čínské dvojici Beatriz Haddadová Maiaová, Čang Šuaj dokonce devět mečbolů. Nakonec zvítězily 3:6, 7:6 (11:9), 7:6 (14:12).

"Zápas to byl nahoru dolů, ale když to bylo 0:5 a 0:40, tak si asi nikdo nemyslel, že bychom to mohly otočit," řekla Vondroušová serveru Tenisový svět.

Její parťačka navíc šla na druhé podání. "Chtěly jsme udělat alespoň jeden game," prozradila Vondroušová.

Jenže nakonec z toho bylo mnohem víc. "Pak se to sešlo tak, že jsme najednou začaly body vyhrávat my," divila se zkušenější z české dvojice.

"Ony tedy zkazily nějaké returny, které asi zkazit nemusely. Celou dobu měly daleko víc štěstí než my a ke konci zápasu se trochu otočilo," pochvalovala si Vondroušová.

Češky čelily třem mečbolům už v tie-breaku druhé sady, ale všechny odvrátily a samy ho pak získaly. Dalších šest možností na ukončení utkání promarnily soupeřky v rozhodujícím setu. Vondroušová s Kolodziejovou využily svůj třetí mečbol.

Příštími soupeřkami českého tandemu budou Marta Kosťuková z Ukrajiny a Elena-Gabriela Ruseová z Rumunska.