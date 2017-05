Zachraňte Andyho! Světová jednička se topí v krizi, legendární Lendl letí na pomoc

před 8 minutami

Krize světové jedničky pokračuje. Před grandslamovým French Open hraje Murray bídně, proto volá na pomoc svého superkouče Ivana Lendla.

Praha/Řím - Fanoušci světové jedničky těžce vstřebávají tragickou herní přípravu na druhý grandslamový turnaj sezony. Andy Murray je v hluboké krizi, o tom již není nejmenších pochyb.

Zatímco při své loňské spanilé jízdě za tenisovým trůnem rodák z Glasgowa na antuce zářil, letos je na specifickém oranžovém povrchu jako vyměněný.

Čtyři antukové podniky, čtyři vítězství a čtyři porážky. Jediné semifinále v Barceloně a tři brzké konce už v úvodním, nebo maximálně druhém představení na turnaji. Bilance, po které sám tenisový šampion, jeho tým i celá Británie bijí na poplach.

Pouhých jedenáct dní před začátkem French Open Murray intenzivně řeší, jak se vymanit ze spárů markantního a těžce uvěřitelného herního úpadku.

"Spousta lidí si teď myslí, že už nemám žádnou šanci z touhle krizí něco udělat ještě před French Open. Ano, zbývá jen týden a něco, přesto věřím, že v Paříži mohu hrát dobře," neskládá zbraně čerstvě třicetiletý tenista.

Fanouškům slibuje, že čas zbývající do startu Roland Garros využije naplno. Trénink a zase trénink, to je teď Murrayho mantra. "Chystám se skutečně tvrdě pracovat, každý den ze sebe vydat to nejlepší. Nic jiného než dřina mi teď nepomůže," dodává Murray.

Což ale není tak úplně pravda. Jako obvykle, když se britský šampion ocitá v potížích, volá do zbraně svého guru. Muže, který ho naučil vyhrávat velké tituly a dostal ho až na samotný sportovní vrchol.

Ano, britská média jako hotovou věc uvádějí, že Murrayho superkouč Ivan Lendl už má zamluvenou letenku a v neděli by měl přiletět do Paříže. Jeho úkol bude jasný. Udělat ze svého svěřence během po čertech krátké doby zase sebevědomého a respekt budícího hráče.

Nic totiž není natolik do očí bijící, jako ztráta jeho vnitřní síly, jež v loňské sezoně přinášela do hlav Murrayho soupeřů strach a pocit vlastní nedokonalosti. Murray už jen svým pohybem, nevyčerpatelným fyzickým fondem a takřka dokonalými defenzivními schopnosti dokázal velmi rychle nalomit bojovného ducha svých soků. Tahle výhoda je zčistajasna pryč.

A rozhodně nejde jen o antuku. Všechno začalo už v lednu na Australian Open. Byl to německý outsider Mischa Zverev, který v osmifinále útočným stylem a hrou na riziko ukázal světu, jak na to. Brit krizi ještě oddálil, v březnu vyhrál turnaj v Dubaji. Jenže od té doby přichází jedna nečekaná porážka za druhou.

Vasek Pospisil, Albert Ramos, Dominic Thiem, Borna Čorič a naposledy Fabio Fognini. Všichni našli na světovou jedničku účinný recept. V posledním utkání hrál Murray o něco lépe, než proti Čoričovi v Madridu. Ve Španělsku neudělal dobře prakticky nic a mladému Chorvatovi vítězství daroval. Na italské antuce už se hýbal o něco lépe a dařily se mu bekhendy po čáře, což je u Murrayho vždy jedno ze základních měřítek kvality.

Jenže narazil na skvěle připraveného a na domácí římské půdě nadstandardně motivovaného hráče. Fognini vyhrál 6:2, 6:4, nicméně na dosah byl mnohem ostudnější výsledek. Ital vedl 6:2, 5:1 a 30:0, poté mírně ztratil koncentraci a milosrdně dovolil tenisovému králi snížení.

Sestřih utkání mezi Fogninim a Murrayem:

Ačkoli pohyb nebyl ze strany Murrayho natolik strašidelný, jako v Madridu, sám tenista jej označil za hlavní příčinu jednoznačné porážky. "Fabio kvalitně zkracoval hru a já nebyl schopný udělat včas ten rozhodující krok směrem k míči. To není dobré znamení, potřebuji si ujasnit příčiny," vysvětlil po utkání.

Murray proti Fogninimu čekal na chyby soupeře, ty ovšem nepřišly. "Obvykle vám soupeř během zápasu dá nějaké šance. A pak taky doufáte, že si nějaké vytvoříte sami. Ani jedno se v tomto případě nestalo," dodal.

Seznam soupeřů, které letos na antuce dokázal přehrát je tristní. Porazil jen Lucemburčana Gillese Müllera, Španěly Feliciana Lópeze a Alberta Ramose, a Rumuna Mariuse Copila.

Takže se čeká na pomoc Lendla. Loni se Murray s legendou dohodl na obnovení spolupráce. Čecho-američan odmítl práci na plný úvazek, kompromis tedy zněl: Budem spolu 18-20 týdnů v roce. Jenže od posledního setkání Lendla a Murrayho nyní uběhly tři měsíce. Brit ví, že se bez pomoci svého superkouče neobejde.

"Potřebujeme pracovat jako tým v kompletním složení. Na nikoho přitom nesvaluji vinu za současné výsledky, všechno to jde samozřejmě za mnou," nechal se slyšet Murray po turnaji v Madridu.

"S Ivanem pracuji, protože vím, že mi umí pomoci. Je to pro mě benefit, on umí dát mé hře něco navíc. Tenhle rok zatím trénuji hlavně s Jamiem Delgadem, nikým jiným. Ale není to nic, co by zapříčinilo mou krizi. Loni jsme to během antukové sezony měli stejně a věci fungovaly skvěle," vysvětlil trojnásobný grandslamový vítěz.

Pro informaci. Během loňska na antuce vyhrál osmnáct utkání a padl jen ve třech. V Římě získal titul, na Roland Garros a v Madridu prohrál ve finále s Novakem Djokovičem.

S Lendlem sice Murray tenis konzultuje po telefonu na každodenní bázi, i tak se ale nyní nemůže dočkat, až bude mít jednoho z nejlepších hráčů historie zase přímo po boku. "Budeme pracovat společně týden před French Open a pak během celé travnaté části sezony. Celkem to bude tak sedm, osm týdnů. " prohlásil Brit.