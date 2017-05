Francouzi dnes vyřeší dilema. Pustí Šarapovovou na Roland Garros, i když bojují proti dopingu?

před 21 minutami

V úterý padne rozhodnutí pořadatelů grandslamového French Open, zda udělí divokou kartu ruské tenistce Marii Šarapovové. Na verdikt v citlivé kauze je zvědavý celý sportovní svět.

Praha/Paříž - Nejspíš už je rozhodnuto. Veřejnost se ale verdikt dozví až dnes večer v 19 hodin. Pořadatelé druhého grandslamu sezony, pařížského Roland Garros, oznámí své rozhodnutí na facebookových stránkách turnaje.

Udělí ruské tenistce Marii Šarapovové divokou kartu i přes neustávající kritiku ostatních hráček i dalších osobností světového tenisu?

Jisté je, že organizátoři v minulých dnech a týdnech řešili pořádně zapeklité dilema. Účast bývalé světové jedničky a pětinásobné grandslamové šampionky je na jednu stranu lákadlem pro fanoušky. A Francouzi jistě nechtějí, aby na jejich tenisovém svátku chyběla po Švýcaru Rogeru Federerovi další velká superstar.

Jenže na druhou stranu zvýhodněním dopingové hříšnice, která si na konci dubna odpykala patnáctiměsíční trest za užití meldonia, vysílají signál, jenž přímo odporuje jejich vlastnímu snažení a přesvědčení.

Francouzská tenisová federace se totiž proti dopingu velmi aktivně vymezuje a ročně na boj proti jednomu z největších nešvarů profesionálního sportu dává ze svého milion a půl eur.

Jaká je tedy nejpravděpodobnější varianta dnešního večerního oznámení? Spekulace a zákulisní hlady nejčastěji hovoří o tom, že Francouzi dovolí Šarapovové startovat alespoň v kvalifikaci. V ní by třicetiletá ruská tenistka, jež po návratu vykazuje slušnou herní formu, neměla mít potíže a do hlavní soutěže by měla projít.

Z hlediska pořadatelů by tak šlo v podstatě o jediný možný kompromis. Je nasnadě, že vlnu kritiky z úst ostatních tenistek by takový krok nezastavil úplně. Přispěl by ale ke zklidnění vyhrocené situace.

Ostatně například legendární Martina Navrátilová minulý týden prostřednictvím Twitteru vyzvala hráčky, aby se už soustředili na tenis a "nechaly Šarapovovou na pokoji". Divoká karta přímo do hlavní soutěže by mohla mít opačný efekt, nepřátelská atmosféra na okruhu by mohla ještě více eskalovat.

Milosrdní k Šarapovové už byli pořadatelé antukových turnajů ve Stuttgartu, Madridu a Římě. Díky jejich divokým kartám se Ruska velmi rychle vyšplhala do třetí stovky světového žebříčku a po pondělní římské výhře nad Američankou Christinou McHaleovou si zajistila skok na cca 170 místo žebříčku. Tedy na pozice, které jí zajistí účast v kvalifikaci Wimbledonu.

Pořadatelé londýnského grandslamu tak nejspíš podobné dilema mít nebudou a Šarapovovou pustí do kvalifikace standardním způsobem. Divoká karta na Wimbledon je také ve hře, organizátoři se mají rozhodnout 20. června.

Pokud ale Ruska dojde tento týden v Římě do semifinále, bude definitivně po jakýchkoli starostech. Díky žebříčkovému postavení půjde Šarapovová rovnou do hlavní soutěže. To je také důvod, proč vítězka Fed Cupu z roku 2008 dosud o divokou kartu nepožádala.