Skvělá Strýcová přejela Arruabarrenaovou rozdílem třídy a je ve třetím kole

před 1 hodinou

Barbora Strýcová porazila ve druhém kole US Open Španělku Laru Arruabarrenovou 6:0, 6:1 a zahraje si třetí kolo.

New York - Tenistka Barbora Strýcová v dalším horkém dni na US Open nešetřila Laru Arruabarrenaovou. Turnajová třiadvacítka deklasovala španělskou soupeřku 6:0, 6:1 a postoupila v New Yorku do třetího kola. Zápasy druhého kola dnes ještě čekají osmou nasazenou Karolínu Plíškovou, Lucii Šafářovou a Karolínu Muchovou. Ta se se Španělkou Garbiňe Muguruzaovou utká v posledním večerním zápasu na dvorci Louise Armstronga.

V pětatřicetistupňovém vedru byl nejnapínavější první game. Svěřenkyně Davida Kotyzy Strýcová při svém podání odvrátila dva brejkboly a po devítiminutovém boji hru uzavřela esem. Pak získala brejk čistou hrou a zápas ovládla.

Strýcová hrála trpělivě, tlačila míče do soupeřčina bekhendu, a když potřebovala, zařadila přechod na síť nebo při podání útočný styl servis-volej. Po hodině a dvou minutách vedla 6:0 a 5:0, ale dva "kanáry" soupeřce nakonec nenadělila.

Na grandslamech letos Strýcová vyhrála už desátý zápas a na každém prošla minimálně do třetího kola. Na US Open se dál ale dosud nedostala, o to se nyní pokusí proti patnácté nasazené Elise Mertensové z Belgie.

Tenisový grandslamový turnaj US Open v New Yorku (tvrdý povrch, dotace 53 milionů dolarů):

Ženy:

Dvouhra - 2. kolo:

Strýcová (23-ČR) - Arruabarrenaová (Šp.) 6:0, 6:1, Svitolinová (7-Ukr.) - Mariaová (Něm.) 6:2, 6:3, Mertensová (15-Belg.) - Lapková (Běl.) 6:2, 6:0.