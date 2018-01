Siniaková byla blízko senzaci, nakonec Svitolinové sebrala jen set, Allertová pokračuje v jízdě

před 7 hodinami

Kateřina Siniaková na Australian Open prohrála s Ukrajinkou Elinou Svitolinovou 6:4, 2:6 a 1:6, do 3. kola naopak postoupila Denisa Allertová.

Melbourne - Vypadalo to na další skvělý den českých tenistek, nakonec se stroj trochu zadrhnul. Kateřina Siniaková sebrala v druhém kole Australian Open Ukrajince Elině Svitolinové úvodní set, další dva ale prohrála a na turnaji končí. Mezi 32 nejlepších hráček se naopak dostala Denisa Allertová, která od prvního kola kvalifikace neztratila set a Číňanku Čang Šuaj přehrála 6:4 a 7:6.

Siniaková nastoupila na nasazenou čtyřku v Rod Laver Areně bez respektu. Hrála agresivně od základní čáry a často Ukrajinku, která je jednou z hlavních favoritek na celkové vítězství v Melbourne, zatlačila do defenzivy. V první sadě poté, co sama ubránila čtyři brejkboly, soupeřce sebrala podání a set už doservírovala.

Poté ale začala hráčka pražské Sparty v delších výměnách ztrácet energii, často chybovala a marně hledala častější první podání. Za stavu 2:5 se nechala ošetřovat a musela dokonce do útrob stadionu. Po sedmiminutové pauze se vrátila zpátky, ale sadu už nezachránila.

Ve třetím setu opět Siniaková ztrácela, Ukrajinka ji hned v úvodu brejkla a brzy vedla už 4:0. Češka pak ještě dokázala jeden ztracený servis dostat zpět, ale to bylo vše. Po dvou hodinách a 15 minutách prohrála 6:4, 2:6 a 1:6. Svitolinová se může těšit na následující duel s krajankou Martou Kosťukovou, která postoupila do třetího kola v pouhých 15 letech.

"Je to pro mě velké zklamání. Nasadily jsme hodně vysokou laťku hned od začátku, bylo jasné, že to bude těžké. Ona pak trochu přidala, mně se naopak nedařilo pokračovat v mé hře, proto to tak dopadlo," uvedla.

"Katka hrála v prvním setu skvěle, dala jsem jí možnost jednoho brejku a ona toho využila, příště snad budu dostatečně soustředěná celý zápas," opáčila Svitolinová.

Allertová začala duel s Číňankou hodně nervózně, obě si až do stavu 2:2 nedokázaly vyhrát vlastní servis. První se to podařilo až rodačce z Prahy, která se v Austrálii touží přiblížit snu na návrat do první stovky. Díky skvěle zvládnuté koncovce setu pak slavila zisk první sady.

Ta druhá byla hodně vyrovnaná, Češka sice skvěle servírovala a na returnu se jí tolik nedařilo. Rozhodnout musela zkrácená hra, ve které byla Allertová lepší. V dalším kole se jí postaví buď Polka Linetteová, nebo Ruska Kasatkinová.

"Musím říct, že to byl fakt těžký zápas. Soupeřka je hodně dobrá hráčka a mám z toho úplně skvělý pocit, že jsem to zvládla. Zase jsem ustála napínavé momenty lépe než soupeřka. Dokonce opět bez ztráty setu, ale už jsem měla namále," řekla Allertová Radiožurnálu a serverům Tenisový svět a iDNES.

Tenisový grandslamový turnaj Australian Open v Melbourne (tvrdý povrch, dotace 55 milionů australských dolarů):

Muži:

Dvouhra - 2. kolo:

Nadal (1-Šp.) - Mayer (Arg.) 6:3, 6:4, 7:6 (7:4), Čilič (6-Chorv.) - Sousa (Portug.) 6:1, 7:5, 6:2, Carreňo (10-Šp.) - Simon (Fr.) 6:2, 3:0 skreč, Müller (23-Luc.) - Džazírí (Tun.) 7:5, 6:4, 6:7 (5:7), 3:6, 6:2, Seppi (It.) - Nišioka (Jap.) 6:1, 6:3, 6:4, Edmund (Brit.) - Istomin (Uzb.) 6:2, 6:2, 6:4, Basilašvili (Gruz.) - Bemelmans (Belg.) 7:5, 6:1, 6:3, Tsonga (15-Fr.) - Shapovalov (Kan.) 3:6, 6:3, 1:6, 7:6 (7:4), 7:5, Džumhur (28-Bosna) - Millman (Austr.) 7:5, 3:6, 6:4, 6:1, Harrison (USA) - Cuevas (31-Urug.) 6:4, 7:6 (7:5), 6:4, Karlovič (Chorv.) - Sugita (Jap.) 7:6 (7:3), 6:7 (3:7), 7:5, 4:6, 12:10.

Čtyřhra - 1. kolo:

Lindsted, Skugor (Švéd./Chorv.) - Jebavý, Veselý 7:5, 7:5.

Ženy:

Dvouhra - 2. kolo:

Svitolinová (4-Ukr.) - Siniaková (ČR) 4:6, 6:2, 6:1, Allertová (ČR) - Čang Šuaj (Čína) 6:4, 7:6 (7:5), Wozniacká (2-Dán.) - Fettová (Chorv.) 3:6, 6:2, 7:5, Ostapenková (7-Lot.) - Tuan Jing-jing (Čína) 6:3, 3:6, 6:4, Bertensová (30-Niz.) - Gibbsová (USA) 7:6 (7:3), 6:0, Bondarenková (Ukr.) - Pavljučenkovová (15-Rus.) 6:2, 6:3, Kosťuková (Ukr.) - Rogowská (Austr.) 6:3, 7:5, Kumkhumová (Thaj.) - Bencicová (Švýc.) 6:1, 6:3, Rybáriková (SR) - Flipkensová (Belg.) 6:4, 0:6, 6:2, Martičová (Chorv.) - Beguová (Rum.) 6:4, 7:6 (7:3), Linetteová (Pol.) - Kasatkinová (22-Rus.) 7:6 (7:4), 6:2.

Čtyřhra - 1. kolo:

Šafářová, Strýcová (ČR) - Broadyová, Smithová (Brit.) 6:2, 6:1, Kr. Plíšková, Vekičová (ČR/Chorv.) - Friedsamová, Van Uytvancková (Něm./Belg.) 5:0 skreč., Čchan Jüng-žan, Sestini Hlaváčková (1-Tchaj-wan/ČR) - Liang Čchen, Chan Sin-jün (Čína) 6:3, 6:1, Alexandrovová, Sevastovová (Rus./Lot.) - Bellisová, Vondroušová (USA/ČR) 6:3, 6:2.