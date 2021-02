Sázky na Češky jen s velkým kurzem. Australský grandslam má tentokrát jiné favoritky

Poslední sezony většinou odstartovaly ve velkém stylu. České tenistky Petra Kvitová nebo Karolína Plíšková tentokrát nezačaly rok australským titulem, jak u nich bývá zvykem, a úvodní grandslam v Melbourne má tak jiné favoritky.

Hned po vánočních svátcích většinou tenisté balí kufry a vyráží na tenisové turné na rozpálenou australskou půdu. Před prvním turnajem velké čtyřky jsou vždy na programu zastávky v Brisbane a Sydney.

A právě na nich v posledních šesti letech vždy zářily Češky. Petra Kvitová dvakrát triumfovala v Sydney, Karolína Plíšková hned třikrát v Brisbane. Obě tak tradičně patřily k velkým favoritkám na titul z Australian Open.

Tentokrát musely tenistky cestování po kontinentu oželet a přiletěly rovnou do Melbourne, kde sehrály grandslamovou generálku. Na ní se ale Kvitové ani Plíškové příliš nedařilo. Obě došly do druhého kola. A tak je experti do seznamu nejužších aspirantů na trofej nezařadili.

"Karolína Plíšková se trochu hledá, ale na turnaji se jí dlouhodobě daří. Petra Kvitová, zde si zde zahrála před dvěma lety finále, ale světová špička se ji už trochu vzdaluje. Stejně tak bude příznivce českého tenisu zajímat, jak se bude dařit Markétě Vondroušové, která umí potrápit i hráčky z top žebříčku," uvedl Michal Hanák, hlavní bookmaker Fortuny.

Ta vypsala na celkové vítězství Kvitové kurz 16:1, na triumf Plíškové dokonce 16,5:1. Jako největší favoritku vidí Japonku Naomi Ósakaovou s kurzem 6:1.

Podobně to vidí i zahraniční sázkové kanceláře, pro které je nejžhavější želízko vedle Japonky ještě domácí Australanka Ashleigh Bartyová. Na Kvitovou a Plíškovou nastavil kurz shodně 23:1, figurují v seznamech až jako desáté největší favoritky.

Podle expertů se musí počítat i s devětatřicetiletou veteránkou Američankou Serenou Williamsovou, která stále útočí na vyrovnání rekordu Margaret Courtové v zisku 24 grandslamů.

"Serenu nemůžete nikdy odepsat. Kdyby nám někdo řekl, že bude ještě ve 39 letech hrát, tak bychom řekli, že to není možné, ale ona na to pořád má," uvedla bývalá mužská světová jednička Boris Becker.

V pondělí zahajují úvodní grandslam sezony čtyři Češi, Petra Kvitová změří síly s Belgičankou Greet Minnenovou, Markéta Vondroušová se Švédkou Rebeccou Petersonovou, Kateřina Siniaková s Francouzkou Fionou Ferroovou a Jiří Veselý s Belgičanem Kimmerem Coppejansem.