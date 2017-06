S tenistkami se už zdravíme. Díky French Open mě všichni začali poznávat, říká Vondroušová

před 6 minutami

Markéta Vondroušová si v Paříži prvně zvykala na grandslamový rytmus. Po úspěšné kvalifikaci si odbyla premiéru na turnaji velké čtyřky a už se těší na start na trávě ve Wimbledonu.

Paříž - Sedmnáctiletá vycházející hvězda Markéta Vondroušová prožívá senzační první část sezony. Vyhrála tři turnaje ITF, pak premiérově v Bielu akci WTA, nyní se na Roland Garros dostala suverénně z kvalifikace a zvládla i první kolo.

"Zvykám si na atmosféru a všechny hráčky. Před rokem jsem se na ně koukala v televizi a říkala si, že by bylo skvělé se do hlavní soutěže dostat. A teď s nimi hraju," říkala nadšeně Vondroušová, byť prohru ve 2. kole obrečela. "V Bielu mě ještě nikdo neznal, ale teďka už se bavíme, zdravíme a začínají o mně vědět."

Nový pro ni byl rozvrh zápasů na grandslamu. Na rozdíl od menších turnajů se vždy jeden den hraje a další den je volno. "Je to divný, jsem tady deset dnů a hrála jsem pět zápasů. V Bielu jsem měla den a pak hrála pořád až do finále. Zvykám si na to a určitě to je dobrý, protože si odpočineme," řekla hráčka ze Sokolova.

Ve srovnání s jinými akcemi se tenistky na grandslamech navzájem méně stýkají. "Jak je to tady veliký, tak se lidi nepotkávají ani v šatně. Každý trénuje nebo hraje. Ani se mezi sebou nikdo moc nebaví," zjistila, že si přední hráčky hlídají svůj klid.

Za pět měsíců odehrála letos Vondroušová už skoro 60 zápasů. Přiznala, že ve druhém kole French Open už cítila, že má levačku unavenou. "Určitě musím trošku zvolnit, abych to vydržela," řekla svěřenkyně Jiřího Hřebce a Zdeňka Kubíka.

Z Francie odjede na chvilku domů a začne se přeorientovávat na trávu. Za deset dnů je přihlášená na turnaj v Hertogenboschi. "Pro mě je tráva dobrá. Hraju docela rychle a asi mi sedí. I se na ní umím hýbat a sklouznu se," řekla Vondroušová.

Díky posunu do světové stovky se stihla dostat pro letošní rok přímo do hlavní soutěže Wimbledonu. Vyhne se tak kvalifikaci v Roehamptonu. "Jsou to ušetřené tři zápasy. Kvalda je těžká a ještě když tam teď bude Šarapka. Je to úleva," připomněla, že se v kvalifikaci objeví Ruska Maria Šarapovová, vítězka Wimbledonu 2004.

Konkrétní cíl pro Wimbledon si stanoví až podle soupeřky v 1. kole. "Můžu chytit někoho hratelného nebo nasazeného, ale se dá hrát s každým," řekla.

Po účasti ve druhém kole French Open se nejspíš poprvé posune do světové osmdesátky. "Doufám, že se to ještě nezastaví. Do konce roku neobhajuju žádné body, takže to může jít jenom nahoru," usmála se Vondroušová.