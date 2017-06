Berdych dře, mění návyky, není pohodlný. Nechci jen sledovat, jak mě válcují mladí, říká

před 2 minutami

Tomáš Berdych se ve čtvrtek utká ve druhém kole French Open s jednadvacetiletým ruským talentem Karenem Chačanovem.

Praha/Paříž - Má ambice. Nechce se spokojit s tím, co už v kariéře dokázal. A že toho nebylo málo. Odmítá stát na místě. Tomáš Berdych udělal krok stranou ze své zóny pohodlí. Rozhodl se, že bude zkoušet, hledat a tvrdě dřít.

V srpnu loňského roku proto angažoval náročného supertrenéra Gorana Ivaniševiče. A byť spolupráce s někdejší chorvatskou hvězdou, mimochodem jediným držitelem divoké karty, který se kdy v historii stal vítězem Wimbledonu, neprobíhá zatím podle snových představ, český tenista nehodlá z nastolené cesty jen tak ustoupit.

"Není to nic jednoduchého. Musím hodně makat," prohlásil Berdych před pár dny. "Je to něco jiného, ale aspoň se něco děje. Zkouším nové věci, něco dělám jinak, než dřív. Třeba servis, ten jsem opravdu hodně upravil," vysvětlila dlouholetá tuzemská jednička.

Brzy dvaatřicetiletý tenista sice v žebříčku klesl do druhé desítky, nijak dramaticky ale tuhle změnu nevnímá. Přemýšlí v dlouhodobějším horizontu.

"Myslím si, že je to lepší, než abych jenom pasivně sledoval, jak se tam derou noví mladí kluci. Abych na nic nereagoval a myslel si, že to bude pořád stačit. To není cesta," vysvětlil Berdych.

Doufá, že se změny projeví. Soustředí se na ty největší turnaje. Například na právě probíhající French Open. Na pařížské antuce zatím zvládl první kolo, s Němcem Janem-Lennardem Struffem si poradil ve čtyřech setech.

Ve čtvrtek odpoledne ho čeká ještě těžší šichta. Duel druhého kola s jednadvacetiletou vycházející ruskou hvězdou, Karenem Chačanovem. Nebezpečný tenista je na tom v rankingu podobně jako Struff, figuruje těsně za elitní padesátkou.

Berdych je z tohoto pohledu jasným favoritem, jenže sám ví, že hodnotit vlastní šance podle žebříčku by bylo krátkozraké.

"Žebříček dneska není vůbec žádný ukazatel. A to platí dvojnásob, když se bavíme o mladých borcích, kteří se derou nahoru a hrají výborný nebezpečný tenis. To je přesně případ Chačanova," řekl Berdych před čtvrtečním zápasem, který se v Paříži odehraje na kurtu číslo 6 hned po utkání Markéty Vondroušové s Darjou Kasatkinovou.

"Nebude to s ním nic jednoduchého. Hodně do toho jde, hraje agresivně. Tuším složité utkání," pochválil Berdych o jedenáct let mladšího tenistu. Doposud s ním na okruhu ani jednou nehrál. "Ale už jsem s ním několikrát trénoval, nějaký čas jsem s ním na kurtu strávil, takže přibližně vím, co od něj čekat," dodal třináctý nasazený hráč.

Na French Open si klade vysoké cíle. Nechce ale hodnotit své šance z hlediska losu, který se nedá označit za nepříznivý. Berdych je v horní polovině pavouka, například s Andy Murrayem nebo Juanem Martinem del Potrem. V dolní jsou přitom tři největší favorité turnaje, Rafael Nadal, Novak Djokovič a Dominic Thiem.

Ať už to ale v Paříži dopadne pro českého tenistu jakkoli, bude pokračovat v tvrdé práci. První celou sezonu pod Ivaniševičem bere jako velkou příležitost k postupnému návratu mezi absolutní elitu.

"Klíčové bude, co se mi povede ve druhé půlce sezony. Loni jsem ji odehrál špatně, takže tam pro mě leží nějaké body. Soustředím se zkrátka i na zbytek roku, nedívám se jen na pár příštích týdnů. Nejdůležitější bude, abych byl zdravý a mohl sezonu absolvovat celou," zadoufal Berdych.