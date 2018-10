Rozehrála jsem to až moc dobře, litovala Plíšková. Úvod snů z ní vysál energii

před 1 hodinou

Česká tenistka neudržela v semifinále Masters vedení 6:0, 2:0 nad loňskou vítězkou US Open Stephensovou.

Singapur - Vypadala zprvu jako rozjetý vlak. Tenistka Karolína Plíšková v semifinále Turnaje mistryň v Singapuru přehrávala Američanku Sloane Stephensovou, ale o vítězství přesto přišla.

"Od začátku jsem se cítila výborně. Byl to můj nejlepší set v letošní sezoně," konstatovala Plíšková, která získala prvních osm gamů v utkání.

První set zvládla herně i takticky. Soupeřce posílala dlouhé míče do bekhendu, ale přidala i tvrdé returny a vítězné míče.

"Nečekala, že do toho takhle půjdu. Myslím, že jsem ji trošičku zaskočila, že jsem jí šla do servisu, to ve skupině neměla. Věděla jsem, že do toho musím chodit, protože jen tak mám šanci, a vycházelo mi to," řekla Plíšková. "Sešlo se mi to skvěle. Takhle bych do budoucna chtěla hrát," dodala.

Vedení 6:0 a 2:0 nad loňskou vítězkou US Open Stephensovou ale neudržela. "Je to obrovská škoda. Bylo to rozehrané až moc dobře," řekla Plíšková.

Nadělit soupeřce v prvním setu "kanára" může být někdy zrádné. "Na jednu stranu asi jo," přikývla Plíšková, ale upozornila, že ve druhém setu už vedla 2:0. "A věřila, že už to dohraju. Ale bylo vidět, že se hodně uvolnila a přidala na rychlosti. Možná jsem byla až moc ve vedení a tím pádem se to pak zkomplikovalo. Bylo jasné, že to asi nezůstane takhle jednoduché až do konce, na to je ona moc dobrá. A já od půlky druhého setu ztratila energii," přiznala šestadvacetiletá tenistka.

Zdálo se, že ve třetím setu odpadla fyzicky i psychicky. "Nebyla jsem na dně, ale nějak mi úplně došla energie. Konec roku byl dost dlouhý," připomněla Plíšková, že se na Masters kvalifikovala na poslední chvíli. Před cestou do Singapuru hrála pět týdnů v řadě, z toho zvítězila v Tokiu a v čínském Tchien-ťinu byla ve finále.

Světová šestka Stephensová na pomalém povrchu navíc předvádí vynikající obranu a hodně míčů doběhne. "Není to hráčka, co dělá chyby. Tu si musím porazit sama. Od půlky druhého setu to bylo horší, míče ode mě nebyly tak agresivní a ona se strašně zvedla. Budu to tady hodnotit pozitivně," řekla Plíšková.

V utkání si příliš nepomohla prvním servisem. "Ten byl hrozný. Nebo spíš celý turnaj. Servis jsem tady necítila dobře. Nicméně si nemyslím, že by to bylo úplně o servisu. Určitě se dalo vyhrát i bez toho. Ale servis nepomohl," řekla s tím, že s podáním není spokojená celou sezonu. "Zas byly lepší jiné věci."

Pochválila se za zlepšený přechod k síti, I proti Stephensové zahrála několik dobrých volejů. "Na to jsem pyšná. Hodně bodů mi to tady usnadnilo. Na tom bych chtěla do budoucna pracovat," řekla Plíšková, kterou bude i v příští sezoně trénovat Australanka Rennae Stubbsová a s ní Španělka Conchita Martínezová.

Nyní si na pár dnů odpočine bez rakety. "To jsem neměla, už ani nepamatuju. Teď chci trochu vypnout, protože jsem měla celkem maraton cestování a zápasů. Hodně turnajů a měst," řekla.

Ví ale, že má před sebou ještě poslední vrchol - finále Fed Cupu v Praze. "Dám se dohromady. Věřím, že budu v pořádku," dodala. V O2 areně možná bude mít šanci Stephensové porážku ze Singapuru vrátit.