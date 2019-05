Radši vzdát než blokovat šanci mladým, říká Šafářová a těší se na poslední čtyřhru

před 51 minutami

Napřáhla se k úderu, ale míč doplachtil jen do sítě. Byl konec. Lucie Šafářová prohrála poslední čtyřhru na domácím turnaji v kariéře. Na J&T Banka Prague Open ukončila další tenisovou kapitolu a zbývá ji uzavřít poslední. Závěrečným deblem na pařížském grandslamu po boku životní parťačky Američanky Bethanie Mattekové-Sandsové.

Navzdory tomu, že dvaatřicetiletá tenistka skončila hned v prvním kole čtyřhry, nebyla to jen tak ledajaká derniéra. V týmu s Barborou Štefkovou ji totiž hrály ve dvou dnech.

Po úterním programu, který ukončila tma, proti japonsko-ruskému páru Makoto Ninomijaová, Jana Sizikovová pokračovaly ve středu. Měly sice dva mečboly, ale nakonec supertiebreak prohrály 11:13.

"Včera a dneska byly úplně jiné podmínky. Dneska lepší. Včera jsme tam trochu zatměly. Ale byl to vyrovnaný zápas o pár míčích na konci, dalo by se asi udělat něco líp, ale nevracela bych se k tomu. Tak to v supertiebreaku bývá," uvedla Šafářová.

Když se míček její rakety zastavil v síti a rozhodčí potvrdila konec zápasu, teprve na ní dolehly emoce z loučení. Objala se s parťačkou a začala mávat divákům.

"Občas mi to proletělo hlavou, ale člověk je v zápase a tolik na to nemyslí, spíš po tom posledním míči. Bylo to emotivní, ale byla jsem s tím smířená. Jsem ráda, že u toho bylo tolik lidí," chválila naplněné tribuny areálu tenisové Sparty.

Rozluček si v poslední době prožila několik. V dubnu se rozloučila s Fed Cupem v Prostějově, kde vyrostla, ve Stuttgartu si zahrála finále debla s další svojí kamarádkou Ruskou Anastasií Pavljučenkovovou a nyní v Praze. "Tady mě mrzí, že se loučím v prvním kole, ale i tak jsme si to s Bárou užily," dodala.

V hlavním městě měla původně hrát i dvouhru, ale těsně před turnajem přenechala svou divokou kartu dvaadvacetileté Karolíně Muchové. Sama se na singl necítila.

"Na jednu stranu by mě to lákalo, na druhou pořád na tom nejsem fyzicky na sto procent. Celý fedcupový týden s holkama byl super, potrénovala jsem, ale pořád to není ono. Brát mladé rozvíjející se naději možnost hrát jen proto, abych se sama postavila na kurt, mi nepřišlo správný," vysvětlila Šafářová.

Stejně tak zvažuje, že stáhne žádost pro divokou kartu na na blížící se antukový grandslam do Paříže. V plánu má ale zúčastnit se poslední čtyřhry v kariéře po boku uzdravené Američanky Bethanie Mattekové-Sandsové.

Pokud nepřijde nějaký zdravotní problém, nastoupíme. Bethanie vypadá, že už se vrací, trénuje. Doufám, že to proběhne v pohodě. Rády bychom došly co nejdále," věří osvědčené spolupráci brněnská rodačka. S americkou tenistkou v Paříži už dvakrát vyhrály.

V Praze se ale ještě rozloučí s kariérou oficiálně před sobotním finálovým programem. "Měly jsme to dopředu naplánované, protože jsme to taky klidně mohly dohrát už v úterý někdy v deset večer a to by asi nebylo to pravé," vysvětlila.

I proto na první Máj neměla v hledišti tolik osobních podporovatelů. "Měla jsem tu jen nějaké kamarády. Tím, že jsem pořád nevěděla, kdy budeme hrát, tak všichni přijedou na tu sobotu, kdy je to domluvené. "