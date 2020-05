Radši grandslam zrušte než hrát bez diváků, říká Kvitová. Český tenis má smělé plány

Elitní osmička českých tenistů a tenistek si od úterý na pražské Spartě rozdá O pohár prezidenta Českého tenisového svazu. Pokud vláda rozvolní opatření ohledně cestování, chtějí Češi hrát i proti Slovákům, Srbům nebo Bulharům.

Muži budou bojovat na antuce, ženy si zahrají na tvrdém povrchu, ale ten nejlepší z osmičky českých účastníků vyhraje unikátní trofej prezidenta tenisového svazu.

"Věřím, že dnešní den bude startem normálního života. Museli jsme najít cestu, jak uchránit český tenis a výsledek vidíte. Celý svět se teď dívá, jak to zvládneme uspořádat, protože tohle je teprve začátek," prohlásil šéf českého tenisu Ivo Kaderka.

Ten totiž plánuje celý seriál dalších turnajů pro české hráče tak, aby měli možnost hrát ostré zápasy a nemuseli jen trénovat.

"Mluvil jsem s šéfy světového tenisu, podle nich ještě existuje varianta, že by se mohl hrát Fed Cup a Davis Cup, s klasickými turnaji to ale bude hodně složité," uvedl prezident ČTS.

Naznačil tak možnost, že se velmi pravděpodobně letos na okruh ATP ani WTA hráči nevrátí.

"Není to moc otázka na nás, je to spíš o rozhodnutích národních vlád. My čekáme, až se uvolní opatření na česko-slovenských hranicích. Už teď máme připravené turnaje se Slováky a mohli bychom i hrát formou reprezentačních zápasů," naznačil další možnosti Kaderka.

V kontaktu je prezident i se šéfy tenisových svazů na Balkáně. "Mohli bychom hrát takový Balkán Cup se Srby, Bulhary, Chorvaty, ale záleží, jak se bude situace v Evropě vyvíjet," dodal.

Možnost si zahrát v době, kdy se tenisový kolotoč úplně zastavit vítají i sami tenisté. "Potká se tu skoro celá česká špička, konečně si zahrajeme nějaký zápas, to vám žádný sparing nenahradí," pochvaluje si Petra Kvitová, která je nejvýše nasazenou hráčkou ženského turnaje.

Pro profesionály je momentálně nejhorší nejistota, která se na světovým tenisem vznáší. Turnaje se ruší postupně jen s pár měsíčním předstihem. Zatím jsou naplánované i dva podniky velké čtyřky French Open a US Open.

"Radši bych znala budoucnost hned, jenže ve světě se ta situace zase moc nehýbe. Spekuluje se o tom, že by se grandslam mohl hrát bez diváků, ale to si vůbec nedokážu představit. Fanoušci jsou pro nás motor, proto hrajeme. Bez nich podle mě nemá grandslam smysl a neměl by se vůbec hrát," říká dvojnásobná wimbledonská vítězka.

Zápasy turnaje O pohár prezidenta ČTS začínají v pražské Stromovce v úterý od 10 hodin. Muži i ženy budou hrát souběžně a utkání bude živě vysílat ČT Sport.