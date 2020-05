Serena dopanovala. Nejlépe placenou sportovkyní světa je Ósakaová

Japonská tenistka Naomi Ósakaová je nejlépe placenou sportovkyní světa. Podle magazínu Forbes si dvojnásobná grandslamová šampionka za uplynulý rok vydělala 37,4 milionu dolarů (938 milionů korun), což je historický ženský rekord.

Dvaadvacetiletá Ósakaová svými celkovými příjmy za posledních dvanáct měsíců překonala o 1,4 milionu dolarů Američanku Serenu Williamsovou, která žebříčku vládla v posledních čtyřech letech. Dosavadním maximem, jež si sportovkyně za rok vydělaly, bylo 29,7 milionu dolarů Rusky Marie Šarapovové z roku 2015.

K posunu Ósakaové do čela žebříčku pomohl nový kontrakt s firmou Nike, který jí vynese ročně 10 milionů dolarů. Coby klientka obří manažerské společnosti IMG má rodačka z Ósaky aktuálně 15 sponzorských smluv s globálními společnostmi typu Nissan, Procter and Gamble či Yonex. Měla být jednou z tváří olympijských her v Tokiu, jež ale byly kvůli pandemii koronaviru přesunuty na příští rok.

Žebříčku Forbesu vládnou tenistky už třicet let. Od roku 2004 se střídaly na prvním místě pouze Šarapovová se Serenou Williamsovou.