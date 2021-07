"Připadá mi, že to nezvládám." Ósakaová se zpovídá v dokumentární sérii na Netflixu

Od konce května ji na kurtu nikdo neviděl. Japonská tenistka Naomi Ósakaová se stáhla do ústraní, protože si chtěla odpočinout od tlaku, kterou její sláva přináší. V pátek se ale vrací na obrazovky. Nepůjde však o živý sportovní přenos, ale o dokumentární minisérii na Netflixu, která bude její upřímnou zpovědí.

Na letošním pařížském grandslamu rozpoutala bouři, když předem prohlásila, že nebude chodit na tiskové konference, protože ji to stresuje. Nakonec po prvním vyhraném zápase z turnaje odstoupila a od té doby nehraje.

Nejlépe vydělávající tenistka světa ale kývla na účast v dokumentární minisérii Netflixu, která zmapuje její kariéru a odhalí, co se jí během turnajů honí hlavou.

"Nikdo netuší, kolik toho musíte obětovat, abyste byli dobří," říká v úvodu oficiálního traileru Ósakaová.

V dokumentu, který má v pátek premiéru, popisuje, jak její kariéra prudce vystřelila, když v ostře sledovaném finále US Open 2018 senzačně porazila Američanku Serenu Williamsovou.

"Do té doby spousta lidí mému otci řekla, že ze mě nikdy nic nebude. Ale pak? To, co s mým životem stalo pak, na to vás nikdo nepřipraví," přiznala.

Často v pořadu promlouvá právě její otec. "Najednou všichni kolem vás mají názor. Vaše rodina, sponzoři, milion lidí, kteří vás začnou sledovat na sociálních sítích. Pořád se musíte před někým obhajovat," komentuje životní proměnu Japonky tatínek Leonard Francois.

Navzdory velkému tlaku ze strany fanoušků i sponzorů vyhrála Ósakaová čtyři grandslamy a stala se světovou jedničkou. "Nevím, někdy mám pocit, že to nezvládám," dodala.

Během vyprávění rodačka z Ósaky odhaluje, jak tvrdá k sobě umí být. Prý často spojuje schopnost vítězit s tím, jaký je člověk. A pochybovala o sobě. "Jenže co jsem, když nejsem dobrá tenistka?" ptá se sama sebe.

I když na okruh se má Japonka vrátit až v srpnu na betonu v Montrealu, brzo se bude potýkat s další velkou výzvou. Měla by se totiž jako hlavní favoritka představit na domácích olympijských hrách v Tokiu.