Blíží se poslední šance pro Serenu a Rogera. Riskují v Paříži pověst i zdraví?

Serena Williamsová a Roger Federer se znovu vrací do akce. Ultimátní tenisové legendy a vrstevníci, kteří letos shodně oslaví 40. narozeniny, v součtu držitelé neuvěřitelných 43 grandslamových titulů ve dvouhře zamířili navzdory předpokladům do Paříže.

S nicotnými nadějemi na velký úspěch, přesto odhodlaní pokusit se ještě o jeden tenisový zázrak.

Obecně se předpokládalo, že se na Roland Garros letos nevypraví. Vždyť by to nebylo poprvé, kdy by obě ikony daly přednost precizní přípravě na milovaný Wimbledon. Letos navíc francouzská federace svůj antukový grandslam o týden odložila a tak se významně zkrátilo období nutné k náročnému přechodu z oranžové drti na zelená stébla.

Oba grandslamy teď v kalendáři odděluje pouze čtrnáct dní.

V Paříži přitom Williamsová ani Federer nemají valnou šanci na úspěch. Pro oba jde vzhledem k hernímu stylu o jejich nejslabší grandslam. Američanka zde zvedla trofej nad hlavu třikrát, naposledy ale před dlouhými šesti lety. Federer pouze jednou, když v roce 2009 využil šokující porážky antukového hegemona Rafaela Nadala se Švédem Robinem Söderlingem.

Že se jejich zázračné antukové probuzení s velkou pravděpodobností neodehraje ani letos, kdy oběma zbývají týdny ke čtyřicetinám, potvrdila příprava.

Williamsové vůbec nevyšla její italská anabáze. V Římě skončila hned v prvním kole na raketě Argentinky Nadii Podorské a tak vzala zavděk divokou kartou na menší turnaj v Parmě. Jenže tam ji hned ve druhém utkání přehrála po skvělém výkonu Kateřina Siniaková.

Federer se zase vrátil na kurty po dlouhé zdravotní pauze a letos začal velmi opatrně. Odehrál jen dva zápasy v březnu v Dauhá, v antukové generálce v Ženevě pak prohrál už v úvodním kole se Španělem Pablem Andujarem.

Stejně jako Serena nestačil na protivníka, který ani nepatří do elitní šedesátky žebříčku.

Jedou se tedy slovutné postavy historie tenisu do Paříže pouze zúčastnit? Sám Federer za sebe potvrdil, že ano.

"Jsem rád, že jsem zase na kurtu. Ale jsem realista, mám své limity a vím, že v Paříži neuspěju. Není to ani můj cíl, soustředím se hlavně na trávu," prohlásil Švýcar.

Totéž si myslí i odborníci. Sereně i Rogerovi jde jen o to, aby nevypadli z tempa a pokud možno odehráli v areálu Rolanda Garrose pár dobrých zápasů.

"Přesně tak to je. Dobře ví, ž jejich největší šance vyhrát ještě jednou grandslamový turnaj přijde na trávě," nechala se slyšet expertka Eurosportu Barbara Schettová.

Rozpoutaly se vášnivé diskuse o tom, proč budou dvě z největších osobností historie tenisu riskovat na nevyzpytatelné antuce. Četní kritici jejich rozhodnutí se pozastavili nad tím, že je pro taková jména nedůstojné jet se na grandslamový podnik pouze zůčastnit.

"Tohle od nich není moudré rozhodnutí, zvlášť s ohledem na blížící se Wimbledon," napsal server Tennis365 a naznačil, že Serena a Roger riskují svou pověst a také zdraví v kontextu krátké přípravy na bitvy v All England Clubu.

Na druhou stranu, v jejich touze představit se na Roland Garros může hrát roli silný efekt loučení.

To, že Williamsová a Federer ukončí na konci aktuálního ročníku své fenomenální kariéry, je stále pravděpodobnější, byť o takové možnosti ani jeden z nich otevřeně nemluví.

"Oba zůstávají ve hře, protože chtějí ještě jednu finální příležitost. A ta přijde na Wimbledonu," uvedla Schettová. "Mám jednu z posledních možností dokázat něco velkého," potvrdil švýcarský šampion, který má doma osm wimbledonských titulů.

Podobně to cítí i Williamsová, která po návratu k tenisu po porodu v únoru 2018 hned čtyřikrát došla do grandslamového finále, ani jednou v něm ale neuspěla. Její naděje na vyrovnání rekordní bilance Margaret Courtové pokaždé zhasly, aniž by uhrála jediný set.

Po vyřazení v semifinále letošního Australian Open se Serena podezřele dlouho loučila s fanoušky na dvorci Roda Lavera, na tiskové konferenci se pak rozplakala a předčasně ji opustila, což zavdalo příčinu k úvahám o tom, že další grandslamové Melbourne příští rok v lednu už se americké superstar týkat nebude.

Ani na chvíli však nikdo nepochyboval o tom, že si nenechá ujít rozloučení s Wimbledonem, kde vyhrála sedmkrát a také s US Open, jehož je šestinásobnou šampionkou.

A Paříž? I tam se Američance přece jen dávají větší naděje, než Federerovi.

"Pokud se dostane do druhého týdne, může být nebezpečná a nadělat problémy největším favoritkám, Ash Bartyové a Ize Šwiatekové," prohlásila pro Eurosport Chris Evertová.