Já na antuce? Zklamání, v Paříži neuspěju, ví Federer. Myslí raději na Wimbledon

Táhne mu na 40, za posledních šestnáct měsíců odehrál jen tři zápasy, přesto v Rogeru Federerovi vrčí motor, se kterým chce dojet ještě alespoň k jednomu velkému tenisovému úspěchu. Sám ale tuší, že na antuce to nejspíš nebude.

Loni podstoupil dvě operace kolene. V jeho věku by to už spousta hráčů zabalila a užívala si tenisový důchod. Švýcarská legenda ale takhle končit nechce, letos odehrál tři třísetové zápasy, vyhrál jen jeden v Dauhá.

Minulý týden při antukové generálce v rodné Ženevě musel sklonit hlavu před 68. hráčem světa Španělem Pablem Andújarem.

"Dlouho jsem se těšil, že tady divákům na antuce něco předvedu, že odehraju pár zápasů. Je to zklamání, čekal jsem od sebe víc. V tréninku to nebylo tak špatné, ale utkání je přeci jen něco jiného," kál se Federer.

Přitom přípravu na oranžový povrch rozhodně neuspěchal. Po vystoupení na turnaji v Dauhá si dal přes dva měsíce klid a na okruh se vrátil právě až v Ženevě, aby absolvoval generálku před grandslamovým French Open.

"Jsem rád, že jsem zase na kurtu. Ale jsem realista, mám své limity a vím, že v Paříži neuspěju. Není to ani můj cíl, soustředím se hlavně na trávu," nešetří sebekritikou Švýcar.

Otevřeně dodává, že jeho velkým snem je uspět na jeho oblíbeném Wimbledonu, ze kterého má hned osm ze svých 20 grandslamových titulů.

"Věřím, že teď mám jednu z posledních možností dokázat něco velkého. Cítím to v sobě, jinak bych nepodstupoval všechny ty operace a nevracel bych se zpátky," vysvětlil Federer pro GQ Magazine.

Po všech zdravotních lapáliích, kterými si v posledních měsících a letech prošel, se na čtyřicítku, kterou v srpnu oslaví, vůbec necítí.

"Je mi 39 let, ale nemůžu tomu uvěřit. Vždyť je to jako včera, co jsem hrál v juniorech. Nějak mi ten život na okruhu utekl," smutní Federer.

Díky zmraženému žebříčku je nadále osmým nejlepším hráčem světa. V pavouku tak při nasazování pařížského podniku bude figurovat vysoko a může navázat na předloňské semifinále, které proti antukovému hegemonovi Rafaelu Nadalovi prohrál.

"Nečekám, že by se historie úplně opakovala. Tehdy to byl skvělý zápas, hodně ho ovlivnil vítr, ani jsem po porážce nebyl tak zklamaný a popravdě jsem ani nebyl přesvědčený, že si Roland Garros ještě někdy zahraju," dodal.