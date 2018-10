Pořezaná ruka? Už nikdy to nebude lepší, musím se s tím sžít, říká Kvitová

před 2 hodinami

Česká tenistka na Turnaji mistryň prohrála všechny tři zápasy, přesto je se sezonou nadmíru spokojená.

Singapur - Tenistka Petra Kvitová má po návratu na kurty za sebou první plnou sezonu. Její pořezané prsty levé ruky, ve které drží raketu, už nikdy nebudou jako dřív, přesto se vrátila do světové desítky, letos vyhrála nejvíce titulů ze všech hráček a dobrý dojem z turnajů nehatí ani nepovedené grandslamové akce a Turnaj mistryň, na kterém v Singapuru třikrát prohrála.

"Chtěla jsem ukončit turnaj s hlavou nahoře, ale nic to nemění na tom, že sezona byla skvělá," řekla osmadvacetiletá Kvitová. Navíc se ještě chystá na finále Fed Cupu, v kterém Češky budou v Praze hostit Američanky. "Hrát doma je vždycky speciální. Těším se. Bude to zase krásné ukončení sezony," řekla.

Turnajová tečka se Kvitové nepovedla. Prohrála pět z posledních šesti zápasů, ten poslední na Turnaji mistryň s Karolínou Plíškovou ve dvou setech. V Singapuru získala jen jednu sadu v utkání s Dánkou Caroline Wozniackou, prohrála i s Elinou Svitolinovou z Ukrajiny.

"Tady zápasy rozhodují maličkosti. Za malou chybu jste hned potrestaný. Já si šance bohužel nevzala a soupeřky vzaly. V tom byl jediný rozdíl," řekla.

Dvojnásobná wimbledonská vítězka se loni na Roland Garros vrátila do špičky po vážném zranění levé ruky z přepadení v prosinci 2016. Letos pod vedením kouče Jiřího Vaňka zvládla celou sezonu a důležité zjištění je, že ji ruka nebolí. "Nikdy nebude taková, jaká byla. Už vím, že se to nikam neposune. S citem nebo s rozsahem pohybu už to nikdy nebude lepší. S tím se musím sžít," konstatovala.

Přestože nemá ruku v optimálním stavu, vyhrála letos pět titulů - v Petrohradu (tvrdý povrch v hale), Dauhá (tvrdý povrch venku), Praze (antuka), Madridu (antuka) a Birminghamu (tráva). Celkem uhrála 47 vítězných zápasů a lépe je na tom jen Karolína Plíšková. Po třech letech ukončí Kvitová sezonu v elitní desítce žebříčku WTA.

"Jsem strašně ráda, že můžu být v konkurenci těch nejlepších, že moje ruka vydrží celou takhle náročnou sezonu a hlava to jakžtakž unáší. Na druhou stranu vím, že je tam spousta práce, co se musí odvést jak na kurtu, tak mimo něj. Takhle je to ale každý rok. Vždycky si můžete vzít něco dobrého i špatného," řekla Kvitová.

Na jaře i hodně zhubla, ale ujišťuje, že se cítí dobře. "Nechybí mi síla víceméně v ničem. Myslím, že doběhnu víc míčů, jsem taková výbušnější, jsem u míčů docela včas. Jasně, když je víc tréninků a zápasů, jsem unavená, ale to bych byla i předtím. Žádnou extra vědu bych z toho nedělala," konstatovala hráčka z Fulneku.

V pátek poletí domů a doufá, že ve Fed Cupu, pokud dostane od kapitána Petra Pály šanci, pomůže Češkám k dalšímu triumfu. "Atmosféra bude skvělá, o tom nepochybuju. Je vyprodáno a myslím, že nás diváci vyburcují k nejlepším výsledkům. Někde ani ve Fed Cupu nehraju ideálně, jenom ty důležité míče, které jsem tady prohrála, se tam i díky divákům lavičce a podpoře vyhrajou. To je asi to nejdůležitější, pak se to nakopne a spadne stres," řekla Kvitová.