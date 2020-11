Podání spodem jde do módy. Berdycha kdysi sudí okradl, teď hráči odmítají démonizaci

Podání spodem. Relevantní taktické řešení, podlý způsob boje nebo snad dokonce zesměšnění oponenta? Tlak hráčů na ukončení démonizace netradiční varianty servisu nabírá na obrátkách poté, co ji na londýnském Turnaji mistrů úspěšně použil ruský tenista Daniil Medveděv.

Léto 2013. Tomáš Berdych, šestý hráč světového žebříčku, hraje na Rogers Cupu v Montrealu proti domácímu Vasku Pospisilovi. Servis se mu nedaří, navíc se potýká s rozhodčím, který ho ve třetí sadě napomíná za nedodržování časového limitu před podáním.

Český tenista řeší oba problémy překvapivým řešením: podává rychle spodem a trefuje se parádně těsně za síť. Kanaďan stojící v očekávání dělové rány daleko za základní čárou, nemá nejmenší šanci. Eso. Do hry ale znovu zasahuje umpirový sudí.

"Takhle podávat nemůžeš," oznamuje šokované české hvězdě. Berdych se chvíli hádá, ale marně.

Šlo tehdy o bezprecedentní situaci. Rozhodčí Berdycha okradl, na neuznání esa neměl nejmenší právo, o zákazu podobného způsobu podání není v pravidlech ani slovo.

Jinak rozhodčí servis spodem dlouhodobě uznávají, ostatně neexistuje žádný důvod, proč by neměli. V posledních letech nicméně často zaznívají hlasy o zesměšňování soupeře či nedostatku respektu ke hře. Zejména se tato diskuse otevírala v případech, kdy servis spodem zahrál Nick Kyrgios.

"Měl by mít víc úcty k soupeři i k našemu sportu jako takovému," vyjádřil se po jedné z vypjatých bitev proti "zlobivému" Australanovi jeho arci-soupeř Rafael Nadal. Právě servis spodem byla jednou z věcí, která Nadalovi příliš nevoněla, v případě Kyrgiose jich ale bylo mnohem víc. A možná právě proto se na přetřes začalo dostávat i lišácky zahrané podání.

Stalo se oblíbeným tématem, do něhož se kontroverze dostala tak trochu uměle. Dnes se k němu totiž drtivá většina tenistů i fanoušků vyjadřuje kladně.

Jasně se to ukázalo po nedělním duelu Daniila Medveděva s Alexanderem Zverevem. Rus na Turnaji mistrů německého soupeře porazil ve dvou setech a po utkání musel zodpovídat otázku, proč ve druhé sadě nečekaně sáhl po servisu spodem.

"Vůbec jsem to neplánoval. Viděl jsem, že je daleko za základní čárou a přemýšlel jsem, kam míček poslat. Neviděl jsem žádnou možnost a míček jsem měl tak blízko rakety," popisoval čtvrtý hráč světového žebříčku, jak se mu v hlavě zrodil spontánní nápad.

Podívejte se, jak Medveděv podal spodem a vyhrál výměnu:

Jakoukoli neúctu k soupeři Rus odmítl. "Neudělal jsem to za stavu 40:0, abych se soupeři vysmál. Udělal jsem to za stavu 30:30, abych vyhrál fiftýn a zápas. To byl ten důvod a ukázalo se to jako dobré rozhodnutí. Nevidím v tom nic neuctivého," řekl Medveděv.

Podle něj se podání spodem stává normální součástí tenisu a to především díky Kyrgiosovi a Kazachovi Alexanderu Bublikovi.

"Pokud by teď sto dalších hráčů řeklo, že jsem udělal něco špatného, tak bych si to příště možná rozmyslel. Ale nemyslím si, že je to tento případ," uzavřel celé téma semifinalista Turnaje mistrů, který si po Zverevovi poradil snadno i s Novakem Djokovičem.

Následující dny mu daly za pravdu. Nejprve se vyjádřil sám Zverev.

"Daniil udělal, co v tu chvíli potřeboval. Podání spodem se mu vyplatilo. Byla to od něj skvělá práce," chválil rivala.

Připojily se zástupy fanoušků, kteří se na sítích hromadně divily, proč by něco, co je pravidly dovoleno, mělo být považováno za neuctivé. Vášnivě se diskutovalo, mluvilo se o důsledcích hyperkorektní doby a trojnásobný grandslamový šampion Andy Murray připsal díl viny tenisovým komentátorům.

"Pokaždé, když někdo podá spodem, okamžitě od nich slyšíme něco ve smyslu: 'Není to neuctivé podávat spodem?' Vůbec to nechápu," uvedl britský tenista.

Murray to naopak považuje za účinný způsob, jak legitimně vyzrát na soupeře.

"Když hráč stojí šest nebo sedm metrů za základní lajnou, je to naprosto přirozený a často úspěšný způsob, jak teď vidíme. Není to jen nějaká póza, je to chytrá hra. Jistě, když se vám to nepovede, budete se asi cítit jako idiot. Ale řekl bych, že nejméně polovina případů vede k zisku fiftýnu," zamýšlel se Skot ve streamovaném rozhovoru s francouzským kolegou Gaëlem Monfilsem.

V minulosti spodní podání obhajovala i jeho maminka Judy Murrayová s tím, že v tenise přece jde o překvapivá řešení, změny směru, razance, výšky i délky úderů, tedy o snahu v jakémkoli momentu dostat soka do nekomfortní pozice.

"Nevidím jediný důvod, proč by se do toho neměl počítat i servis. Podle mě je to geniální," kritizovala kritiky.

V době, kdy se řešily podobné pokusy Kyrgiose proti Nadalovi, byl jednoznačně pro i Roger Federer.

"Žádný problém, je to taktika, které věřím. Nikdo by se neměl stydět za to, že to zkusí. Maximálně budete vypadat hloupě, když se to nepovede," vyjádřil se Švýcar.

Specifický úder se v minulosti používal jen zřídka, jako první ho proslavil Američan Michael Chang při nezapomenutelné výhře na Roland Garros 1989 proti favorizovanému Ivanu Lendlovi. O deset let později spodní servis dostala zpět do světel reflektorů Martina Hingisová, která jej dvakrát vyzkoušela ve své finálové porážce na French Open proti Steffi Grafové.