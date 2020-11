"Ať si Murray hraje, do kdy chce." Lendl vrátil úder rozhořčenému Wilanderovi

Měl by skončit, zabírá místo mladým. Nějak tak by se dala shrnout kritika z úst Matse Wilandera na účet britského tenisty Andyho Murrayho během French Open na konci září. Nyní to bývalé švédské světové jedničce vrátila jiná legenda: Ivan Lendl.

"Je těžké skončit, ale já udělal tu chybu, že jsem se vrátil a zabíral místo mladším, více motivovaným tenistům, kteří byli lepší než já. Bojím se o Andyho. Moc bych od něj chtěl slyšet, proč ještě pokračuje a dává nám falešnou naději, že se dokáže vrátit na vrchol. Jsem zklamaný," uvedl Wilander před měsícem a půl. Související Jsi ubohý, napsal kouč Plíškové Wilanderovi. Švéd krutě poslal Murrayho do důchodu Reagoval tak na jednoznačnou porážku Murrayho v prvním kole amerického grandslamu, kde ho zcela jasně ve třech setech přejel jiný veterán Švýcar Stan Wawrinka. Podle bývalého švédského tenisty by třiatřicetiletý Skot měl přestat brát mladíkům divoké karty a raději ukončit kariéru. Po těchto výrocích se na hlavu Wilandera snesla pořádná kritika. Ostře se do něj pustil Daniel Vallverdu, nyní už bývalý kouč Karolíny Plíškové, nebo australský tenista Nick Kyrgios. "Dostal jsem se tím výrokem do potíží. Ale reagoval jsem jen na to, že jsem viděl, jak je Andy na kurtu nezúčastněný, nebyl naštvaný, nezajímalo ho, jak hraje, neukázal emoce," vysvětlil Wilander v nejnovějším dílu "vodcastu" Tennis Legends na Eurosportu. S ním byl v pořadu také bývalý kouč Murrayho Ivan Lendl a ke kritice švédského experta si ještě přisadil. "Vím, že už sis s tím užil své. Ale i já musím říct, že nesouhlasím. Nenazval bych to emocemi, ale vášní pro tenis. A tu Andy má. To, co se stalo v Paříži, bylo něco výjimečného, muselo se mu něco přihodit," myslí si Lendl. Sám už v minulosti řešil s médií podobná témata, když se ho někdo zeptal na Petea Samprase před tím, než v 31 letech vyhrál poslední US Open. "Ptali se: Neměl by Pete skončit? A já odpovídal: Pete si zasloužil právo skončit, až bude chtít. Proto říkám i teď, ať si Andy hraje, jak dlouho chce," prohlásil ostravský rodák. Vyvrací i Wilanderův názor, že divoké karty na turnajích by měly být jen pro mladé tenisové naděje, a ne pro staré bardy typu Murrayho. Související "Jestli to bude pokračovat, skončím." Trápící se Murray připustil konec kariéry "Měli bychom si připomenout původní účel takových divokých karet. Dávaly se obvykle k dispozici sponzorům, aby ti dostali na turnaj atraktivní hráče. Pak se to nějak otočilo a začali se podporovat mladí. To je samozřejmě také správně, ale nikde není psáno, že kartu musí dostat jen mladík," dodal Lendl. Podle něj si tak Murray zaslouží podporu, a to už jen tím, jak letos na jiných turnajích ukázal, že se dokáže po operacích kyčle zase vrátit do formy. "V tom já souhlasím, přeju mu to, zaslouží si to," zmírnil svou kritiku nakonec Wilander.