Plíšková válčí o Singapur, z další soupeřky jde strach. Pomoci může Siniaková

před 49 minutami

Do absolutního vrcholu ženské tenisové sezony zbývají necelé tři týdny a klíčové boje o účast na prestižním Turnaji mistryň probíhají tento týden v Pekingu. Největší drama má na svědomí Karolína Plíšková.

Peking/Praha - Karolína Plíšková to dobře ví. Jde do tuhého. Ve středečním utkání na turnaji v Pekingu proti Bělorusce Aljaksandře Sasnovičové překonala kritické momenty, kdy se o slovo hlásila pochopitelná nervozita. Soupeřku po slušném, avšak nikoli dokonalém výkonu, porazila ve dvou setech.

Udělala tak další významný krok směrem k vysněnému Singapuru.

Právě v bohatém městském státě v jihovýchodní Asii se letos uskuteční Turnaj mistryň naposledy. Od příštího roku se klání nejlepších osmi hráček sezony přesune do Číny, pořadatelským městem bude Šen-čen.

V Pekingu, hlavním městě nelidnatější země světa, která stále hlasitěji promlouvá do dění na tenisové mapě, se odehrávají velká dramata už nyní. Karolína Plíšková je u toho, připravená si co nejdříve zajistit postup mezi smetánku. Potřetí v řadě.

Její největší soupeřkou je Nizozemka Kiki Bertensová. Hráčka, která Plíškovou v nedávných dvou setkáních - na Wimbledonu a v Montrealu - překonala bez ztráty jediné sady. Kdyby se hrálo na vzájemné zápasy, jela by do Singapuru holandská hvězda. Jenže nehraje.

V pořadí Race to Singapore je Plíšková osmá, v tuhle konkrétní chvíli o pouhých deset bodů před Bertensovou. Obě jsou v Pekingu v osmifinále, hrát budou svá utkání ve čtvrtek a nepřímo se tak střetnou o další veledůležité body.

Z nadcházející soupeřky Plíškové jde strach. Domácí jednička Wangová v minulém kole šokovala grandslamovou šampionku Jelenu Ostapenkovou. Lotyška odešla zpráskaná z kurtu výsledkem 0:6, 0:6. Česká dvojka se musí připravit na protivnici hrající ve fantastické aktuální formě.

Osmadvacáté hráčce světa má navíc čerstvě co oplácet. Před týdnem ve Wu-chanu s ní prohrála hned úvodní utkání ve třech setech. Wangová pak došla až do semifinále.

V případě, že česká tenistka znovu na čínskou soupeřku nevyzraje, bude muset spoléhat na pomoc krajanky. Kateřina Siniaková se totiž v osmifinále postaví do cesty právě Bertensové.

Situace je zamotaná, stále není možné cokoli konkrétního předvídat. Veškeré současné boje mohou být v podstatě zbytečné, pokud se problémy světové jedničky Simony Halepové s vyhřezlou ploténkou ukáží jako neslučitelné se startem v Singapuru. V tom případě by na WTA Finals zřejmě odjely Češka i Nizozemka.

Atak ze zadních pozic na tyto dvě protagonistky už není nikterak pravděpodobný. Teoretickou šanci mají jen Elise Mertensová z Belgie a také dvacetiletý běloruský supertalent, Aryna Sabalenková. Belgičanka už v Pekingu skončila a její šance rázem padly do hlubin. Naopak Běloruska vyřadila Garbině Muguruzaovou a v osmifinále si zahraje s Francouzkou Caroline Garciaovou.

Jisté letenky do Singapuru mají v tuto chvíli jen Simona Halepová, Angelique Kerberová a Naomi Ósakaová. Nejmenších pochyb ale nemůže být ani o kvalifikaci Petry Kvitové a Caroline Wozniacké.

Na postupových pozicích jsou také Sloane Stephensová a Elina Svitolinová, proti Ukrajince ale hovoří fakt, že už je v Pekingu ze hry venku. Stejně jako momentální "neforma". Svitolinová prohrála úvodní duel na obou velkých čínských podnicích.

To hlavní se nicméně stále odehrává mezi Plíškovou a Bertensovou, potažmo Sabalenkovou. Češka má výhodu - vše má ve svých rukách. Postup do pekingského čtvrtfinále, vůbec první v kariéře, by jí mohl vynést klíčové body.