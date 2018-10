Siniaková válí. V Pekingu zdolala i Kruničovou a už je ve třetím kole

před 1 hodinou

Česká tenistka vyhrála devátý z deseti posledních zápasů, deblovou parťačku zdolala ve dvou setech.

Peking - Tenistka Kateřina Siniaková postoupila na turnaji v Pekingu po vítězství 7:6, 6:2 nad Aleksandrou Kruničovou ze Srbska do třetího kola.

Dvaadvacetiletá Češka potvrdila velmi dobrou podzimní formu, od vyřazení na US Open vyhrála devátý z deseti zápasů.

O čtvrtfinále se Siniaková v čínské metropoli utká s Nizozemkou Kiki Bertensovou, přímou soupeřkou Karolíny Plíškové v boji o postup na Turnaj mistryň v Singapuru.

Siniaková s Kruničovou si v úvodních pěti gamech neudržely servis a předznamenaly zápas plný brejků, jichž bylo k vidění celkem dvanáct. Česká fedcupová reprezentantka se v prvním setu dokázala dvakrát dostat z nepříznivé situace: prohrávala 2:4 a 5:6, kdy Srbka podávala na zisk sady.

Čtyřicátá hráčka světového žebříčku Siniaková si však vynutila tie-break, který ovládla hladce 7:2. V úvodu druhé sady sice odskočila do vedení 2:0 Kruničová, ale dalších šest gamů patřilo české tenistce. Zápas dvou hráček, které spolu v Pekingu bojují ve čtyřhře, zakončila čistou hrou.

Ósakaová má jistý Turnaj mistryň

Nečekaná vítězka US Open Naomi Ósakaová je třetí tenistkou, jež má jistotu účasti na Turnaji mistryň v Singapuru. Dvacetiletá Japonka se představí na závěrečném podniku sezony WTA Tour pro nejlepších osm hráček roku poprvé v kariéře.

Ósakaová udělala rozhodující krok ke startu na Turnaji mistryň triumfem na newyorském grandslamu, v jehož finále porazila ve dvou setech americkou hvězdu Serenu Williamsovou. Svou vítěznou sérii rodačka z Ósaky prodloužila na turnaji v Tokiu, kde až v souboji o titul nestačila na Karolínu Plíškovou. Jistotu cesty do Singapuru jí pak dalo pondělní vítězství v úvodním utkání na turnaji v Pekingu.

Mezi elitou se Ósakaová představí poprvé, ale v Singapuru už jeden úspěch zažila. Před třemi lety tam vyhrála juniorskou verzi Turnaje mistryň. "Dodalo mi to sebedůvěru, že můžu hrát zápasy na nejvyšší úrovni. Jsem nadšená, že se do Singapuru vrátím a střetnu se s nejlepšími hráčkami sezony," uvedla tenistka, jež vedle US Open letos získala titul v Indian Wells.

Účast na Turnaji mistryň si už dříve zajistily světová jednička Simona Halepová z Rumunska a wimbledonská šampionka Angelique Kerberová z Německa. Blízko kvalifikaci jsou také Petra Kvitová, jež má na čtvrtém místě sezonního žebříčku jen o 51 bodů méně než Ósakaová, a dánská vítězka Australian Open Caroline Wozniacká.

O zbylá tři místa svede pravděpodobně boj kvarteto Sloane Stephensová z USA, Ukrajinka Elina Svitolinová, Plíšková a Nizozemka Kiki Bertensová.

Turnaj mistryň se popáté a naposledy hraje v Singapuru od 21. do 28. října. Od příštího roku se přesune do čínského Šen-čenu.

Tenisový turnaj mužů a žen v Pekingu (tvrdý povrch):

Muži (dotace 4,658.510 dolarů):

Dvouhra - 1. kolo:

Dimitrov (3-Bulh.) - Sandgren (USA) 7:5, 6:3, Berrettini (It.) - Mayer (Arg.) 6:3, 6:2, Verdasco (Šp.) - Monfils (Fr.) 2:6, 7:6 (7:3), 7:6 (7:5), Krajinovič (Srb.) - M. Zverev (Něm.) 6:1, 6:4.

Ženy (dotace 8,285.274 dolarů):

Dvouhra - 2. kolo:

Siniaková (ČR) - Kruničová (Srb.) 7:6 (7:2), 6:2, Stephensová (9-USA) - Čeng Saj-saj (Čína) 6:1, 6:3, Bertensová (11-Niz.) - Flipkensová (Belg.) 6:1, 6:1, Cibulková (SR) - Gavrilovová (Austr.) 6:3, 6:3, Kontaveitová (Est.) - Siegemundová (Něm.) 2:6, 6:3, 6:2.