Plíšková se vysmála Tsitsipasovi. Ženy by měly hrát na tři vítězné sety, uvedl Řek

Řecký tenista Stefanos Tsitsipas si myslí, že by ženy na grandslamových turnajích, kde dostávají stejné odměny jako muži, měly hrát své zápasy na tři vítězné sety.

Pátý hráč světového žebříčku se během aktuálního Miami Open vyjádřil k rovným odměnám, které muži i ženy dostávají na grandslamových turnajích.

Řecký tenista věří, že by se délka zápasů mohla do budoucna sjednotit a není podle něj až tak podstatné, zda by hráli muži na podnicích velké čtyřky jen na dva vítězné, nebo tenistky stejně jako muži na tři vítězné sady.

"Nechci být kontroverzní, ale je tady téma rovných odměn. Bylo mi řečeno, že ženy mají lepší výdrž než muži. Možná by také mohly hrát na tři vítězné. Líbilo by se mi to," uvedl finalista loňského Roland Garros a trojnásobný semifinalista Australian Open.

"Na druhou stranu, viděli bychom v mužském tenise mnohem větší variabilitu grandslamových vítězů, kdyby se hrálo jen na dva vítězné," dodal Tsitsipas.

Podle něj by v utkáních na dva vítězné přibylo nečekaných výsledků a překvapení na úkor velkých favoritů.

Řek přitom mluví z vlastní zkušenosti. Při svém premiérovém grandslamovém finále před rokem v Paříži vyhrál nad favoritem Novakem Djokovičem první dvě sady, náskok ale ztratil a smutnil po porážce 7:6, 6:2, 3:6, 2:6, 4:6.

Na jeho slova o rovných podmínkách a odměnách reagovala na sociálních sítích česká tenistka Karolína Plíšková. Sdílela článek s Tsitsipasovým výrokem a přidala k němu vysmátý obličej a ironické nálepky zpochybňující zdravý rozum řeckého hráče.