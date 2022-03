"Muška je zpátky." Obrozená Muchová teď vyzve Ósakaovou. Bude to zábava, tuší Japonka

Od prvního září nestála na kurtu v soutěžním zápase, až nyní na konci března se po zranění vrátila do tenisového kolotoče a zase září. Karolína Muchová na na prestižním turnaji v Miami ve 3. kole a nyní vyzve bývalou světovou jedničku Japonkou Naomi Ósakaovou.

Zranění břišního svalu připravilo pětadvacetiletou rodačku z Olomouce o obhajobu semifinále na Australian Open, a tak spadla až do druhé poloviny první stovky žebříčku.

V Miami se jí ale zatím daří skvělý comeback, nejdřív přehrála kamarádku ze štvanice Terezu Martincovou a pak i finalistku posledního US Open Leylah Fernandezovou. V obou utkáních zvládla i těžké tiebreaky.

"Muchová je opravdu zpátky a se všemi svými triky porazila Kanaďanku," narazil redaktor serveru Sportskeeda Musab Abid na pestrou technickou hru, která českou tenistku vždy zdobila.

I její příští soupeřka Japonka Naomi Ósakaová měla pro Muchovou před jejich sobotní vzájemnou bitvou o osmifinále jen slova obdivu a uznání.

"Je to jedna z nejlepších atletek na okruhu. Je mi jasné, že to bude zábava si proti ní zahrát. Obě budeme mít velkou motivaci vyhrát," nechala se slyšet čtyřnásobná olympijská šampionka.

Ta nejspíš naráží i na to, že si chce napravit reputaci po nevydařeném vystoupení v Indian Wells. Ta se s kalifornským podnikem rozloučila ve druhém kole, když schytala kanára a na kurtu se rozbrečela poté, co jeden z diváků zavolal "že je marná".

"Už na mě v minulosti bučeli, pískali, ale nikdy mi nikdo neadresoval takový výkřik, to mě trochu rozhodilo. Ale už jsem v pohodě a pokud se to stane znovu, budu připravená," prohlásila v Miami.

Problémy s psychikou měla už v minulosti, když na loňském French Open dokonce nechtěla chodit na tiskové konference, protože jí to nedělalo dobře.

"Po Indian Wells jsem ale konečně začala chodit k terapeutce. Přišlo to s téměř ročním zpožděním po Paříži, ale musím říct, že to pomáhá. Dává mi různé rady a návody na to, jak v různých situacích myslet. Hlavně je důležité dýchat a resetovat hlavu, když je to potřeba," dodala.

V Miami má velkou motivaci uspět i kvůli tomu, že nutně potřebuje body do žebříčku. Kdyby už na Floridě žádný bod neuhrála, spadne momentálně až na 92. místo světa.