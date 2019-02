Plíšková přiznala úvodní fedcupovou nervozitu. S Halepovovu si budu víc věřit, doufá

před 1 hodinou

Plíšková vs. Buzarnescuová, Fed Cup Česko vs. Rumunsko | Foto: Dalibor Sosna

Překonala krizi v prvním gemu a bez větších starostí profrčela k výhře. Česká tenistka Karolína Plíšková si po vítězství nad Rumunkou Mihaelou Buzarnescuovou oddechla, že zvládla povinný bod prvního kola Fed Cupu a může se s lepším pocit připravit na víkendový šlágr proti Simoně Halepové.

Úvodní hra zápasu nadělala rodačce z Loun spoustu starostí. Trvala téměř deset minut a soupeřka se dostala hned ke dvěma brejkbolům, nakonec se ale Češka odrazila ke skvělému výkonu a výhře 6:1 a 6:4.

"Začala jsem nervózně, pak jsem se cítila lépe a lépe. Ve druhém setu to bylo vyrovnanější, ona si držela servis. Nakonec jsem to zvládla, ale skóre vypadá jednoznačněji, než to skutečně bylo.

Na psychiku české hráčky zaútočila řada faktorů, povinnost uhrát bod, i domácí atmosféra. "Nehrála jsem doma ve Fed Cupu asi rok, naštěstí mi to trvalo jen jeden gem. V trénincích jsem se cítila dobře, a věděla jsem, že tahle zápasová nervozita je normální," uvedla.

Své udělala i situace za stavu 15:30, kdy sudí na umpiru zahlásil nesprávně aut aut a výměna se musela opakovat přestože Buzarnescuová měla rovnou přijít o fiftýn.

"Úplně se to nehodilo, ale občas to s rozhodčími dopadne takhle blbě, i když já byla přesvědčená, že to měl být bod pro mě, protože aut byl zahlášený dlouho poté, co ona odehrála. Snažila jsem se to hodit za hlavu," přiznala.

Vzhledem k silnému rumunskému týmu byl její bod hodně důležitý. Potřebovala splnit roli jedničky. "Tlak je pak větší, ale když jste v top desítce na světě, tak tam není moc holek, od kterých by se proti vám čekala výhra. Jsem na to zvyklá."

Stav zápasu po prvním dnu je 1:1 na zápasy, protože Kateřina Siniaková prohrála duel se Simonou Halepovou. Podobně vyrovnaný je i boj v hledišti, do vyprodané Ostravar Areny pro šest a půl tisíce diváků dorazila také spousta rumunských příznivců.

"Čekala jsem, že přijede hodně fanoušků. Když jsme hráli tam, taky tam dost lidí fandilo. Teď tady hraje Simona, mají silný tým, dalo se předpokládat, že jich dorazí spousta. Ale i my tu máme hodně skvělých fanoušků," chválila atmosféru Plíšková.

Tu nyní čeká příprava na nedělní šlágr proti někdejší světové jedničce a aktuální trojce Halepové.

"Je to jedna z nejlepších hráček na světě, pro mě je důležité, že jsem vyhrála, takže se před zítřejším zápasem snad budu cítit lépe. Budu si víc věřit," doufá.

Ve dvou případech z osmi dokázala hvězdnou Rumunku porazit, žádný zvláštní a předem připravený plán na ni ale nemá.

"Těžko něco vymýšlet. V těch zápasech jsem ji přehrála přes výměny, žádný zběsilý tenis, střílení a zabíjení prvních míčů s ní úplně nejde, to by pak bylo z mé strany hodně chyb a ona si na to dává pozor a naopak moc nechybuje. To riziko musí být úměrné. Ve výměnách to s ní bude těžký, ale ne nemožný," věří.

Ostravský tvrdý povrch zřejmě nebude výhodou ani pro jednu hráčku. "Ta rychlost je optimální, neříkám, že se mi na tom hraje nějak megafantasticky, je taková střední, dají se na tom zahrát výměny i eso. Takový povrch vyhovuje asi každému," dodala.