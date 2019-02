Plíškovou příjemně překvapila rumunská volba, čeká ji životem zkoušená vysokoškolačka

před 2 hodinami

Ve víkendovém menu byl fyzicky náročný tenis s dlouhými výměnami od zkušených harcovnic i až nechutná technická hra od známé „hračičky“. Nakonec u rumunského fedcupového kapitána padla volba na první variantu a Karolína Plíšková vyzve v úvodním kole ostravského duelu Mihaelu Buzarnescuovou.

"Ale čekala jsem, že nasadí Niculescuovou. Tohle bude asi hezčí tenis," prohlásila po losu česká jednička. O aktuálně až 106. hráčce světa je známo, že jen minimálně hraje čisté údery, pomáhá si forhendovými i bekhendovými čopy, a soupeřkám nedává prostor na herní rytmus.

Oproti tomu Buzernescuová je pro Plíškovou čitelnější soupeřkou, už dvakrát ji porazila, ale vždy to bylo na trávě. "Je to určitě dobrá hráčka, má nějaký věk, takže zkušená je. Měla dobrý loňský rok. Nechci to nějakým způsobem podcenit, je to levačka, ty jsou vždycky jiné," uvedla.

U třicetileté Rumunky loni vyvrcholil opravdu silný příběh protknutý řadou velkých zranění. Jako teenagerka totiž platila za obrovský talent, byla nejlepší mezi rumunskou mládeží. V 18 letech vyhrála deblovou juniorku US Open a na dívčím žebříčku byla čtvrtá na světě. Sama věřila, že z ní roste druhá Monika Selešová, ke které odmalička vzhlížela.

"Jenže pak jsem přestala hrát kvůli zranění ramene na šest měsíců a přišla jsem o všechny sponzory. Když jsem se v 19 letech vrátila, musela jsem objíždět turnaje ITF sama, protože tam si musíte všechno platit," přiznala Buzarnescuová webu WTA Insider.

Když už se zdálo, že se oklepala z nejhoršího, blížila se první stovce a začala se tenisem solidně živit, přišlo ještě horší zranění kolene.

"To mě vyřadilo na dva roky. Pak jsem se zkoušela vracet, ale koleno se opět ozvalo. Byla jsem na dvou operacích a nic nepomohlo. Léčil mě dokonce doktor Rafaela Nadala, byla jsem za odborníky ve Švýcarsku, ale nikdo si s tím nevěděl rady. Koleno pořád bolelo, bylo to strašné," vzpomíná Rumunka.

Bylo jí 24 a myslela si, že její kariéra je u konce. Léčila koleno a přemýšlela, co dál se životem. Začala tedy studovat a na tenis na nějaký čas úplně zapomněla. Před třemi lety ukončila vysokou školu titulem a zkusila se znovu postavit na kurt. Bolest zmizela a forma se dostavila parádní, loni vystoupala až ke druhé desítce světového žebříčku.

Stroj na výhry se zasekl v srpnu, od té doby Buzarnescuová na okruhu WTA nevyhrála jediný zápas a to platí až do letošního ledna. Na australské šňůře vypadla vždy v prvním kole. "Nikdo asi nemá rád porážky, nesnáším to, ale jsem vděčná za to, že můžu na téhle úrovni vůbec hrát," uvedla na instagramu.

Špatný vstup do letošní sezony ale prožívá také česká dvojka Kateřina Siniaková, která kromě dvou výher v kvalifikaci ještě nepoznala vítězství v hlavní fázi turnaje. Kapitán Petr Pála jí ale dal důvěru, protože rumunskou jedničku Simonu Halepovou už jednou porazila.

"Už je to dávno, co jsem nad ní vyhrála. Očekávám těžký zápas, dlouhý zápas a musím na to být připravena. Věřím, že na ni mám a můžu zvítězit," hlásí rodačka z Hradce Králové.

Ostravskou bitvu začne Plíšková proti Buzarnescuové dnes od 13 hodin, po ní nastoupí Siniaková proti Halepové.