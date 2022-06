Plíšková: Nechápu, proč zatáhli střechu. Že jsou důležitější věci, vím i bez války

Pravidlo, že po porážkách nikdy nesmutní dlouho, platilo i tentokrát. Loňská finalistka Karolína Plíšková skončila ve druhém kole Wimbledonu, na centrálním kurtu padla s domácí Katie Boulterovou. Hrálo se pod zataženou střechou, přestože nespadla ani kapka. Česká tenistka nechápala proč.

Londýn (od našeho zpravodaje) - Zrána ještě předpovědi počasí v Londýně hovořily o možnosti dešťových přeháněk v odpoledních hodinách. Kolem poledne se ale obavy definitivně rozptýlily, Přesto byla při nástupu Plíškové s Boulterovou na hlavní wimbledonskou scénu střecha zatažená.

"Vůbec jsem to nepochopila. To mělo pršet? Teď už je zase normálně otevřená, což by bylo pro mě lepší," litovala česká tenistka hodinu po skončení duelu.

"Podmínky bez střechy jsou rychlejší, živější. Aspoň mi to tak přijde. Celou dobu tady trénuju bez střechy. Neprohrála jsem kvůli tomu, ale bylo by to lepší. Teď už je to jedno. Jen nevím, proč zatahují střechu, když neprší," krčila rameny Plíšková.

Uzavřený centrkurt překvapil i její přemožitelku.

"Bylo to nečekané, zjistila jsem to až pět minut před nástupem na kurt. Nikdy jsem pod střechou nehrála, tak bylo hezké se s ní seznámit," brala Boulterová kontroverzní rozhodnutí pořadatelů logicky pozitivněji.

"Prvních pár gamů bylo ošemetných. Musely jsme si zvyknout. Ale ano, překvapilo mě to. Není moje práce se tím zabývat, prostě takhle rozhodli pořadatelé," odtušila pětadvacetiletá rodačka z Leicesteru, až 118. hráčka světa.

Od dvojnásobné grandslamové finalistky se Boulterová, která ji porazila i minulý týden v Eastbourne, dočkala zasloužené pochvaly.

"Je to dobrá hráčka. Neměla co ztratit. Do poslední chvíle neudělala žádnou megachybu. Výborně servírovala, nedávala mi moc šancí na brejk. Žádnou slabinu u ní nevidím," řekla Plíšková a sebe pokárala zejména za nevýrazný výkon na returnu.

Boulterovou hnali místní fanoušci, to však české tenistce nevadilo. "Atmosféra byla super, bylo skoro plno. Alespoň to trochu žilo," prohlásila.

Ačkoli brzké vyřazení Plíškovou mrzelo, hroutit se z něj nebude. "Spokojená s výsledkem rozhodně nejsem. Ale mám odsud hezké vzpomínky, což jedna porážka nezmění."

"Tenis je furt jen povolání, někdy i koníček, ale spíš častěji povolání. Snažím se to brát normálně, porážek už bylo hodně a vítězství taky. Není to nic, co by se nedalo zvládnout," dodala s nadějí, že letos zejména na betonech ještě něco dobrého předvede.

"Zranění mě zastavilo. Loni jsem byla rozjetá, hrála jsem dobře i na Masters. Já vím, že mně pauzy úplně nevyhovují. Teď už jsem v pohodě, herně i fyzicky. Rok je takový, jaký je. Teď si odpočinu a věřím, že ještě nějaké dobré zápasy odehraju."

Sedmé hráčce světového žebříčku se ani v době, kterou výrazně proměnil nejprve covid a poté válka na Ukrajině, nemění pohled na svět.

"Že jsou důležitější věci, to vím i bez války. Na svět mám pohled pořád stejný. Věci se děly předtím i teď. Vždycky se bude něco dít," uvedla.