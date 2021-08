Plíšková - Giorgiová 0:0. Češka v úvodu finále odvrátila dva brejkboly

Česká jednička zvládla v Montrealu čtyři zápasy, ztratila jen jeden set a dala zapomenout na nepovedené olympijské hry. Tam se stala i terčem negativních reakcí, když se o tenisovém turnaji pod pěti kruhy nevyjádřila zrovna pochvalně. V Kanadě však válí a vše vyšperkovala včera semifinálovou výhrou nad světovou trojkou a nasazenou jedničkou Arynou Sabalenkovou z Běloruska. Tu porazila už v semifinále Wimbleonu, nyní byla ještě přesvědčivější, neztratila ani set a v zítřejším vydání žebříčku WTA bude už na čtvrtém místě. Celkem by mohla česká tenistka získat už sedmnáctý titul. Na to, jak neslavně začala první měsíce sezony, je toto velký posun vpřed a velký titul z Montrealu by mohl jen pomoct ke zbytku sezony.