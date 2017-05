Petra Kvitová už znovu trénuje, stihne start na French Open?

před 2 minutami

Petra Kvitová na sociálních sítích sdílí fotku z tréninku v Monaku. "Jsem zpět na kurtu," hlásí česká hvězda a dvojnásobná šampionka Wimbledonu. Stihne se vrátit do zápasového režimu ještě před startem French Open?

Monako - Návrat Petry Kvitové k tenisu je podle všeho zase o krůček blíž. Sedmadvacetiletá česká hvězda v úterý na sociálních sítích zveřejnila fotku z tréninku, podle které se zdá, že její levá ruka je zase v pořádku.

"Zdravím vás! Doufám, že tento obrázek vás udělá šťastnými tak jako mě!" napsala dvojnásobná šampionka Wimbledonu na svůj Instagram.

petra.kvitova : Hello guys 🖐️ I hope this picture makes you as happy as it makes me! I am in Monaco and guess what? I'm back on the tennis court, hitting with some proper balls and reunited with my dear friend @wilsontennis racquet 😍🎾 Zdravim Vas! 😀 doufam, ze tento obrazek vas udela stastnymi tak jako me! Jsem v Monaku a vite co? Jsem zpet na kurtu, hraju s normalnimi mici a mou starou dobrou @wilsontennis raketou 👌

Kvitová letos ještě nehrála soutěžní zápas, neboť ji krátce před Vánoci minulého roku poranil při bytovém přepadení násilník na levé ruce. Původní odhady přitom hovořily o tom, že přijde minimálně o polovinu sezony.

Nakonec to ale vypadá, že by mohla stihnout i blížící se French Open, které startuje 28. května. Ostatně už před pár dny potěšila Kvitová fanoušky zprávou, že se pro jistotu nechala do předběžné startovní listiny zapsat.

Kvitové aktuálně patří 15. místo v žebříčku WTA, loni v Roland Garros vypadla ve třetím kole. Jejím nejlepším výsledkem z antukového grandslamu je semifinále z roku 2012.