Pro Kvitovou bude psychicky těžké se oklepat, tuší Plíšková. Bouchardová je útokem zdrcená

Útok na Petru Kvitovou a její vynucená půlroční pauza je tématem, který v samotném úvodu sezony rezonuje na tenisovém okruhu.

Brisbane - Nová tenisová sezona odstartovala prvními turnaji a jedním z hlavních témat na nich je předvánoční přepadení české hvězdy Petry Kvitové.

Na incident, z něhož si dvojnásobná wimbledonská šampionka odnesla ošklivě pořezanou ruku a jistotu vynucené půlroční pauzy, se ptali novináři v australském Brisbane krajanky Kvitové a momentální české jedničky Karolíny Plíškové.

„Bude pro ni psychicky těžké se oklepat. Ale je to silná holka,“ odpověděla hráčka, která na turnaji plní roli nasazené trojky. „Ona opravdu není holka, co by si tohle zasloužila. Jenže tohle si nezaslouží asi nikdo,“ dodala Plíšková. Sama prý své fedcupové kolegyni přála jen to nejlepší do nového roku.

"Strašná spousta lidí, fanoušků jí teď určitě posílá zprávy. Tak je aspoň zaneprázdněná. Věřím tomu, že se cítí dobře a bude zpět co nejdřív," vyjádřila finalistka US Open naději na hladký průběh rekonvalescence.

O útoku na Kvitovou promluvila po svém utkání také kanadská hvězdička Eugenie Bouchardová. Ta přiznala, že ji zpráva o tragické události šokovala. „Jsem absolutně zdrcená z toho, co se Petře stalo. A stejně to berou ostatní hráčky na okruhu. Je prostě strašné, co se může stát," uvedla Kanaďanka.

