Nezdolná Peschkeová míří věkem mezi legendy. Na grandslamu už ale hrál i šedesátník

Nikoho už nepřekvapí, že armáda českých tenistek působí nevyčerpatelným dojmem. Vždy, když někdo z první linie padne, objeví se v průlomu dvě další, mladší, hladovější. A pak je tu Květa Peschkeová, která hraje na grandslamu ve 45 letech.

Už už se zdálo, že světový tenis o českou deblovou veteránku přijde. Vítězka čtyřhry ve Wimbledonu z roku 2011 a bývalá deblová jednička hrála naposledy loni v listopadu, od té doby léčila pravé zápěstí.

"Nemohla jsem se zbavit zánětů. Čtyři měsíce jsem nebyla schopná držet raketu," řekla Peschkeová na letošním French Open, kde se vrátila vítězstvím v prvním kole čtyřhry po boku Němky Vivian Heisenové.

Nakonec jí pomohly až injekce a dodržování klidového režimu. "Dostala jsem dvě injekce. Bez toho by to asi nešlo a nevím, jak by to vypadalo. Měla jsem specialistu na zápěstí a jsem ráda, že mě dal do kupy."

Na kurty se vrátila, protože si chce dokázat, že ještě může držet krok s mladými. "Ale asi to je naposledy," podotkla. "Po tak dlouhé době to opravdu není to nic lehkého. Netrvá mi až tak dlouho se dostat do úderů, mám za ty roky nahráno, ale problém je fyzička," prohlásila vítězka 35 turnajů WTA ve čtyřhře.

Věkem je už dlouhou dobu nejstarší hrající hráčkou na okruhu. Vzhledem k tomu, že v červenci oslaví už 46. narozeniny, začíná se blížit legendám, které vydržely na okruhu nejdéle.

Martině Navrátilové bylo 46 a devět měsíců, když na Wimbledonu spolu s Indem Leanderem Paesem vyhráli turnaj ve smíšené čtyřhře. Svůj poslední deblový grandslam ovládla měsíc před 50. narozeninami v mixu s Bobem Bryanem.

Mezi muži zase patřil mezi vytrvalce Jaroslav Drobný, který vyhrál zápas wimbledonského mixu v roce 1971, kdy mu bylo 49 let.

Pro absolutního rekordmana nemusíme chodit daleko. Jmenoval se Jean Borotra a patřil k legendárním francouzským Čtyřem mušketýrům, podle kterých je pojmenovaná trofej pro krále French Open.

Borotrovi bylo neuvěřitelných 65 let, když v All England Clubu nakráčel k zápasu mužské čtyřhry. Psal se rok 1964. Nutno dodat, že slavný Francouz zapustil kořeny života pěkně hluboko, zemřel až v 95 letech.

Že by vydržela na kurtech 42 sezon, zatím Peschkeová nezvažuje. Momentálně se hlavně snaží nabrat tréninkové manko. Před Roland Garros stihla jen turnaj ve Štrasburku, kde vypadla v 1. kole.

"Jde to docela ztěžka, ale může to být jenom lepší. Potřebuju hrát více zápasů, abych si zase zvykla na tempo, které frčí na turnajích. Musím na sobě ještě trošku zapracovat," uvedla Peschkeová.

V pátek ji čeká v druhém kole pařížské čtyřhry české derby. S německou parťačkou totiž vyzvou nejlepší pár letošní sezony Barboru Krejčíkovou a Kateřinu Siniakovou.