Oddych pro Kvitovou? Kdepak. Práci na fyzičce budeme zvyšovat, slibuje kondiční kouč

před 31 minutami

Loni jí v závěru sezony už trochu docházely síly, měla toho za první polovinu roku dost a už nebylo moc kde brát. Letos začala Petra Kvitová ještě ve větších obrátkách a během tří týdnů odehrála 14 zápasů. Podle trenérů Jiřího Vaňka a Davida Vydry ale rozhodně nebudou polevovat. Naopak budou dál zvyšovat kondiční dávky.

Finalistka Australian Open nadchla v Melbourne zlepšeným pohybem, podle expertů pokryla téměř o dva metry širší plochu kurtu než na loňském US Open. To vychází z usilovné práce kondičního kouče Davida Vydry.

"Co se týče práce na kondici, tu jsme navýšili hodinově zhruba o 15 procent a určitě máme v plánu to ještě navyšovat. Progres je strašně důležitý. Samozřejmě nepospíchat, nic nepřetáhnout, ale postupně se posouvat," říká Vydra.

Sama Kvitová přiznala, že by ráda ubrala na počtu odehraných turnajů, pokud to jen trochu půjde. V tuto chvíli je jasné, že například nebude obhajovat domácí titul v Praze. Tentokrát s týmem nemají žádný veřejný plán, kolik chtějí odehrát vítězných zápasů.

"To jsem řekl loni jednou a hned se toho novináři chytili. Moje číslo bylo 40-50 zápasů, to se povedlo splnit nadmíru. Letos neříkám nic, nějaké cíle máme, ale to z nás nedostanete," usmívá se Vaněk.

Větší zápřah ale zkraje roku na tenistku z Fulneku zafungoval dokonale. Po rozpačitém Brisbane vyhrála v Sydney a zastavila se až ve finále grandslamu.

"Neměli jsme v plánu vůbec Sydney hrát, měli jsme zažádáno o kartu, kdyby se nedařilo v Brisbane. Ten brzký konec tam nám trochu zkomplikoval plány, Péťa říkala, že se jí nechce letět rovnou do Melbourne a jen trénovat deset dvanáct dní v kuse," vysvětluje Vaněk.

Turnaj před Australian Open tak vzali jako přípravu. "Táhli jsme jednu speciální tašku, kde byly různé pomůcky, vesty, závaží, gumy. Ale v podstatě jsme to skoro nepoužili, protože Péťa pořád hrála," dodává Vydra.

Kvitová po zisku titulu okamžitě přeletěla soukromým letadlem od pořadatelů do dějiště grandslamového podniku a dva dny poté už stála na kurtu v prvním kole.

"Přeletěla, hned šla do postele a v neděli začala normální příprava na zápas. Byla to taková skládačka, puzzle, které zapadlo," myslí si Vydra.

V předchozí sezoně se osmadvacetiletá tenistka na grandslamech trápila, nedokázala přejít přes třetí kolo, nyní hned na prvním zazářila.

"Petra díky Sydney chytila pěkný rytmus. Ale nemůžu vám tady říct, že by to podruhé zase takhle fungovalo. To si nejsem jistý," dumá Vaněk.

Sám si myslí, že největší rozdíl oproti loňsku panuje v přístupu samotné hráčky. "Je to taková bublina, která se pořád řeší. Připravujeme se na každý zápas stejně, ať už je grandslamový, nebo negrandslamový. Je to na tom hráči, jaký si na sebe udělá tlak," uvádí.

Kvitová nyní pokračuje v obhajobě titulu z Petrohradu, poté se chystá do Dauhá, Dubaje a na velké turnaje v Americe. Kromě Prahy nechce zatím nic dál vynechávat, až případně podle toho, jak bude unavená.

"Antuku bychom pak už nechtěli dál osekávat. Petra na ní hraje dobře, jsou tam velké turnaje v Římě, Madridu, kde se jí daří, nemělo by to zatím smysl," říká Vaněk.